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Имя Героя Великой Отечественной войны Ивана Бесхлебного присвоено одной из школ в Витебском районе
Память о наших бесстрашных героях увековечена не только на плитах. В их честь названы улицы, их имена присваивают школам.
Школе в агрогородке Вороны Витебского района присвоено имя Героя Великой Отечественной войны лейтенанта Ивана Бесхлебного. Он погиб в декабре 1943 года, защищая безымянную высоту неподалеку от Ворон. Тогда под его командованием солдаты повторили подвиг московских панфиловцев. Ценой жизни 27-ми солдат выбили врага и удерживали огневую точку в течение 12 часов. Позже опорный пункт стал плацдармом для нового броска к Витебску, а погибших воинов похоронили на месте подвига.
У нас подступают слезы, много эмоции. Нас поздравляют, что мы не забыли своего бойца. Хотя звание Героя ему официально не дали, но для нас он все равно остался героем. Дети по школе бегают и говорят: "Мы - бесхлебновцы".
На торжественную церемонию из Кемерово приехали родственники лейтенанта Бесхлебного. Посетили музей, где один из стендов посвящен подвигу 27 витебских панфиловцев, а также пообщались с поисковиками, которые сейчас ведут раскопки на месте предположительного захоронения героев.
Помнить героев нужно обязательно. Если мы помним свою историю, у нас есть будущее. Как только нам сказали, что будет присвоение, мы, не раздумывая, решили ехать. Мы побывали на раскопках и были на том месте, где проходили бои.
Вороновская школа - единственная в Витебском районе носит звание "Школа мира". Оно было присвоено в 2021 году за большую работу по сохранению исторической памяти и изучению истории края.
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