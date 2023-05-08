Имя Героя Великой Отечественной войны Ивана Бесхлебного присвоено одной из школ в Витебском районе

Помнить героев нужно обязательно. Если мы помним свою историю, у нас есть будущее. Как только нам сказали, что будет присвоение, мы, не раздумывая, решили ехать. Мы побывали на раскопках и были на том месте, где проходили бои.

Георгий Бесхлебный, внучатый племянник И. Е. Бесхлебного