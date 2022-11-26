Имя самой красивой многодетной мамы Беларуси назовут 26 ноября

Кто из многодетных мам страны вернется домой с короной "Краса Беларуси" и кому достанутся диадемы первой и второй вице-миссис? Сегодня Республиканский марафон красоты даст финальное гала-шоу в столичном Дворце культуры.



На протяжении 9 конкурсных дней 16 супер-мам совмещали дела семейные с плотным подготовительным графиком - давали обоюдные мастер-классы, участвовали в конкурсе талантов, разбирались в ДНК этикета и отшлифовывали искусство дефиле.



На корону претендуют преподаватели уголовного права, радиоведущие, тарологи, сотрудники детской реанимации. Ждем от мам дефиле - как в вечерних образах, так и в национальных костюмах. Помимо рецензии жюри, свою фаворитку выберет зритель путем онлайн-голосования в инстаграм-аккаунте проекта "Краса Беларуси".



Мария Шендюкова, участница конкурса "Краса Беларуси - 2022":

Образ многодетной мамы и семьи в целом сразу же ассоциируется с чем-то таким сложным, причем и на бытовом уровне, и финансовом. На самом деле это стереотип, наверное, все больше уходит в прошлое. Я горжусь тем, что я многодетная мама. Могу сказать, что это действительно очень почетно, это здорово, выглядеть красиво, выглядеть достойно - это задача любой женщины. Наталья Крынская, участница конкурса "Краса Беларуси - 2022":

Мне 50 лет, у менячетверо детей: три мальчика и одна девочка. Я на сегодня счастливая мама, жена, у меня есть любимая работа, хобби. Конечно, у всех многодетных мам есть определенные привилегии со стороны государства, определенные дотации, и государство поддерживает в полном объеме многодетных мам, многодетные семьи и детей. В этом сезоне "краса" расширила возрастной ценз. Самой взрослой участнице красивых баталий - 50 лет. Всего же за титул самой-самойбудут бороться восемь красавиц из столицы и столько же из регионов. В планах форума - выход на уровень СНГ.



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