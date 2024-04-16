Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 1,6 %

Стоимость квадратного метра в столице продолжает демонстрировать рост как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Эксперты подсчитали, на прошлой неделе средняя цена составила 1368 долларов за квадрат. В предложениях превалируют однокомнатные квартиры, их свыше 40 %. Далее идут "трешки" - чуть больше трети всех выставленных на продажу квартир, а за ними - двухкомнатные - около 20 %.