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Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 1,6 %
Стоимость квадратного метра в столице продолжает демонстрировать рост как в новостройках, так и на вторичном рынке.
Эксперты подсчитали, на прошлой неделе средняя цена составила 1368 долларов за квадрат. В предложениях превалируют однокомнатные квартиры, их свыше 40 %. Далее идут "трешки" - чуть больше трети всех выставленных на продажу квартир, а за ними - двухкомнатные - около 20 %.
За год стоимость квадратного метра выросла на 7 %.
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