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Independent включило Минск в список городов, обязательных к посещению в 2019 году
Рождество, как и хоккейный турнир, всегда привлекает множество гостей не только из других городов, но и стран. Мы, белорусы, всегда рады новым знакомствам и туристам. И, похоже, что в этом году их будет еще больше.
Авторитетное британское издание Independent включило Минск в список городов, обязательных к посещению в 2019 году. Компания у нашей столицы более чем внушительная: Рим, Венеция, Сараево, Бристоль и даже парижский "Диснейленд".
Журналисты издания отметили сразу несколько особенностей. Так, авторы пишут, что в Минск стоит приехать в преддверии II Европейских игр, чтобы ознакомиться с историческим центром, красивыми улочками и модными кофейнями.
Составителей также порадовала чистота, безопасность города, дружелюбие минчан и безвизовый режим для иностранцев. Словом, добро пожаловать в Беларусь!
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