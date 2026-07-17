Индивидуальные учебные планы - как организовано обучение в БГУФК

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В Белорусском государственном университете физической культуры стартовала вступительная кампания. Самыми популярными специальностями стали тренерская деятельность (футбол, хоккей, спортивная борьба, гандбол, волейбол), физическая реабилитация и эрготерапия, а также менеджмент в спорте и туризме. Конкурс уже сформирован, абитуриенты активно подают документы.

О новых правилах поступления и индивидуальных учебных планах для спортсменов рассказала начальник учебно-методического отдела, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Алла Стефаненко в "Актуальном интервью".

Традиционно высоким спросом пользуются специальности, связанные с тренерской работой и управлением в спорте. "Самые популярные - тренерская деятельность по футболу, хоккею, игровым видам спорта. Также востребована физическая реабилитация и эрготерапия. И, конечно, менеджмент в спорте и туризме - все хотят быть управленцами, руководителями. По этим специальностям уже есть конкурс, даже среди тех, кто поступает без вступительных испытаний", - рассказала специалист.

Без вступительных испытаний зачисляются спортсмены высокой квалификации: победители и призеры чемпионатов Беларуси, Европы и мира, участники Олимпийских игр. Например, в 2025 году второе высшее образование в университете начал получать биатлонист Антон Смольский, который уже имеет диплом БНТУ.

Также без экзаменов могут поступить выпускники школ, прошедшие в 10-11 классах факультативы по спортивно-педагогическим профессиям. Для этого в аттестате нужно иметь не ниже 7 по всем предметам, а по биологии и физкультуре - не ниже 8. Такие абитуриенты проходят только собеседование.

Университет ведет активную профориентационную работу по всей республике. В течение пяти лет создается карта профильных классов, проводятся выездные мероприятия. На Дни открытых дверей приезжают целые классы, в том числе из российских городов - недавно гостили российские школьники из Владимира. "Ребята видят нашу спортивную базу и говорят: "Я хочу здесь учиться". Мы приезжаем в разные уголки страны, ориентируем их, и они потом приходят к нам", - отметила Алла Стефаненко.

Обучение спортсменов строится с учетом их тренировочного графика и соревновательной деятельности. Для них разрабатываются индивидуальные учебные планы, которые согласовываются с тренером. "Они - интересные личности. Если разговаривать с ними на их языке, приводить примеры из их видов спорта, они очень умные и эрудированные. Нельзя говорить, что спортсмены не хотят учиться. Это неправда", - подчеркнула специалист.

На тренерские специальности поступают абитуриенты со спортивным разрядом не ниже третьего (взрослого). Однако на практике поступающие имеют, как правило, первый разряд и выше. "Третий разряд - это порог, который они давно взяли. К нам приходят кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса - это наш контингент", - добавила Алла Стефаненко.

Белорусский государственный университет физической культуры привлекает самых мотивированных и подготовленных абитуриентов, создавая все условия для совмещения спорта и образования. А индивидуальный подход и гибкие учебные планы позволяют будущим тренерам и менеджерам получать качественное образование без отрыва от спортивной карьеры.