Индивидуальный подход к каждому обращению. История братьев Марковых тому пример

Индивидуальный подход к каждому обращению. Такова позиция парламентариев в отношении озвученных на общественном приеме граждан проблем. Трудоустройство, ЖКХ, земельные отношения. Решают все, вопрос только во времени, и, пожалуй, сроке давности ситуации. Но и это не помеха. Счастливая история братьев Марковых тому пример. Выхода, казалось бы, в квартирном вопросе, которому 3 десятка лет, не найти. И все же решить проблему помогли в общественной приемной главы государства. Рассказывает Светлана Чернова.