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Индивидуальный подход к каждому обращению. История братьев Марковых тому пример

Индивидуальный подход к каждому обращению. Такова позиция парламентариев в отношении озвученных на общественном приеме граждан проблем. Трудоустройство, ЖКХ, земельные отношения. Решают все, вопрос только во времени, и, пожалуй, сроке давности ситуации. Но и это не помеха. Счастливая история братьев Марковых тому пример. Выхода, казалось бы, в квартирном вопросе, которому 3 десятка лет, не найти. И все же решить проблему помогли в общественной приемной главы государства. Рассказывает Светлана Чернова.


Корни жилищной проблемы семьи Марковых уходят в 90-е годы

Жилищный вопрос - самый популярный среди обращений граждан

К слову, жилищный вопрос – самая популярная тема среди обращений граждан. Проведение капремонтов, строительство детских площадок, благоустройство территорий – внимание уделяют каждому, кто обратился. Всего же с начала года комиссия по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики рассмотрела более тысячи обращений. Половина из них - уже решенные вопросы.

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