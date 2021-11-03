Индийский блокбастер снимали в коридорах "Беларусьфильма"

Здесь мы ставим трюки с вертолетами. Кстати, работают белорусские пилоты от МЧС. И это очень классные профессионалы. Я работал на многих кинопроектах в Европе. И у них нет таких мощностей и таких зданий. Думаю, у Беларуси, и Минска, в частности, куда больше возможностей, чем у зарубежных студий. Я чувствую себя как дома, здесь такие же профи, как и в Австралии.

Кир Бэк, постановщик трюков индийского блокбастера "Отряд" (Австралия)