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Индийский блокбастер снимали в коридорах "Беларусьфильма"

Одна из крупнейших киноиндустрий мира - Болливуд - объявила о премьере блокбастера, который на 70 % снят в Беларуси и белорусами.

Трейлер индийского боевика "Отряд" появился в Сети накануне. Производственный процесс не раз ставила на паузу пандемия, но не помешала ни съемкам у нас, ни трюкам, ни использованию техники. Это заметно в каждом кадре трейлера. За фильмом в стиле "антиДжими-Джими" первой следила и съемочная группа "Беларусь 1" 2 года назад.

Лидия Заблоцкая покадрово восстановила бэкстейдж блокбастера.

Ничем непримечательный коридор "Беларусьфильма". Здесь в каждом кабинете создают мини-ленты. Сегодня довольно тихо. Буквально два года назад в этих коридорах сражался спецназ всего мира.

Из-за коммерции проекта все подробности были под грифом секретно. Теперь же ясно: цель такого боевого кипиша - спасти 7-летнюю Мими. Солдаты взяли малышку в заложники, чтобы обменять на формулу для создания универсального солдата. Поэтому вместо привычных нам "Джими-Джими" - взрывы, экшн и опасные трюки.


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Только белорусы прочитают в якобы военной базе здание "Беларусьфильма". Здесь и разыграется кульминация блокбастера.

Эти кадры "Беларусь 1" показывал в эфире первыми и единственными. Специально для экшн-сцены построили вышку, спецтехнику (танки и машины) предоставило МВД. Несколько сцен зафиксировали шестью объективами, камеры установили даже на крыше.

Кроме техники, в кадре 6 десятков белорусских каскадеров, более сотни человек в массовке и спецназ.

Здесь мы ставим трюки с вертолетами. Кстати, работают белорусские пилоты от МЧС. И это очень классные профессионалы. Я работал на многих кинопроектах в Европе. И у них нет таких мощностей и таких зданий. Думаю, у Беларуси, и Минска, в частности, куда больше возможностей, чем у зарубежных студий. Я чувствую себя как дома, здесь такие же профи, как и в Австралии.
Кир Бэк, постановщик трюков индийского блокбастера "Отряд" (Австралия)
Ваше техническое оснащение ничем не отличается от британского. Это определенно лучшие камеры. И мне очень жаль, что у нас нет съемок на улицах Минска, потому что архитектура очень достойна. Я бы с удовольствием показал ее в ленте.
Уильям Хармфорс, технический постановщик индийского блокбастера "Отряд" (Великобритания)

Неформальный продюсер киносотрудничества Беларуси и Индии - почетный консул

За доверие к белорусским возможностям спасибо неравнодушным дипломатам. Сотрудничество команды из Болливуда с национальной киностудией ускорил консул Беларуси в Индии.

У меня возникла эта идея: почему нельзя показать Беларусь. Чтобы из Индии больше и больше туристов приехали и увидели эту небольшую страну. Из-за этого я уговаривал этих молодых ребят, чтобы приехать и снимать фильм.
Лалит Чокани, почетный консул Беларуси в Мумбаи

Беларусь заработала на индийском блокбастере $1 млн

События разворачивали на натурной площадке под Смолевичами и в цехах заброшенного завода отопительных приборов. Интернациональная киногруппа работала целый месяц по 12 часов. Признаются сами: 70 % работы проделано в Беларуси и белорусами. Результат себя окупил. Наша казна пополнилась на миллион долларов. Потенциальных просмотров планируется и вовсе на миллиард. Премьера уже 12 ноября в индийском онлайн-кинотеатре Zee5.

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