Индийский штамм COVID-19 выявлен и в Беларуси

В Минске 10 исследованных образцов имели набор характерных мутаций. При этом циркуляция данного варианта в других регионах страны не установлена. Сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии. Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести индийский штамм COVID-19 более спокойно. Его широкое распространение в первую очередь связано с несоблюдением мер предосторожности и небольшим количеством привитых лиц, что не позволяет достичь необходимого уровня популяционного иммунитета.