Индийский штамм COVID-19 выявлен в Беларуси

Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован уже в свыше 90 странах. Онболее заразен и устойчив к антителам. Этот индийский штамм выявлен и в нашей стране. Пока только в столице. Статистика тоже прибавила: за сутки зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805 человек. Александр Хоровец продолжит тему.

Где-где, а в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ждали появления индийского штамма коронавируса в Беларуси с того самого момента - октября 2020, когда он впервые был выявлен. Мировое медицинское сообщество с сожалением сегодня констатирует - индийский вариант более агрессивно распространяется. То, что он проявит себя в нашей стране, лишь дело времени, с диагностикой у нас нет проблем. Сегодня достоверно известно о 10 случаях. Пока только в столице.

На сегодняшний день он более заразен, он лучше передается, чем даже британский вариант. Чем это грозит нам? Мы сегодня знаем, что в странах Европы, в частности, Великобритания, они секвенируют геном очень много. Он вытеснил британский вариант на 90 %. Аналогичные данные получены для России, в частности, для Москвы и Санкт-Петербурга. Елена Гасич, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

При этом принципы оказания медицинской помощи остались прежними, наши врачи накопили достаточно опыта. Вместе с тем приход нового штамма - повод еще раз проверить готовность стационаров к приему пациентов, поскольку он может спровоцировать некоторый рост заболеваемости, что наблюдается в соседних странах. Впрочем паниковать не стоит, успокаивают медики. Лучший способ обезопасить себя - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и обязательно вакцинироваться.

Заболевание лиц, которые переболели или привиты, безусловно, есть, но это небольшой процент совершенно. Уже по опыту и России и других стран заболевшие вариантом "дельта" привитые или имеющие иммунитет в результате ранее перенесенного заболевания эту инфекцию переносят лучше.





Сегодня в нашей стране на выбор две прививки: китайская и российская "Спутник V", разлитая в Беларуси. 69-летняя Галина Герасимовна предпочла препарат из Поднебесной, 84-летняя Валентина Адамовна остановилась на "Спутнике". Обе делают уже второй антиковидный укол. Говорят, после первой дозы никаких побочных эффектов не почувствовали.

Чтобы не заболеть. У меня возраст 69 лет, я не хочу болеть, хочу дольше пожить. У меня внуки, дети, болеть не хочу. Галина Хмыль, жительница г. Минска

Прививаться нужно обязательно, чтобы не было вот этих вспышек болезни, которая сейчас охватила весь мир. Считаю, что бояться прививки нечего. Валентина Тупицина, жительница г. Минска

Ежедневно только в 39-й столичной поликлинике вакцинацию проходят около 80 человек. Антиковидных уколов хватает.

Все же в аномально жаркую погоду прививки могут переносится чуть хуже, говорят медики. Поэтому если возникают какие-то реакции на антиковидный укол, необходимо сразу обращаться к врачу.

Температура, безусловно, влияет, у людей меняется самочувствие. В любом случае перед прививкой пациент попадает к доктору. Доктор определяет показания и противопоказания к любой прививке, в том числе и от COVID. Если все-таки человек сам видит, что самочувствие ухудшилось, есть обострение какого-то заболевания, лучше отложить прививочку на какое-то время. Марина Дрейлинг, завотделением клинической поликлиники № 39 г. Минска

Полный курс вакцинации прошли более 500 тыс. человек

Сегодня первую дозу антиковидного укола без малого получили почти 800 тысяч жителей нашей страны. Полный же курс вакцинации прошли свыше полумиллиона человек. Почти у 40 % белорусов уже выработан популяционный иммунитет к коронавирусу. Чтобы остановить распространение заболевания, минимум у 60 % населения должны присутствовать антитела.

Рекомендации медиков по ревакцинации от COVID-19

Но и у антител есть свой срок жизни. Потому некоторым гражданам, которые привились уже достаточно давно, стоит задуматься о ревакцинации, советуют медики. Так же поступил и главврач 1-й столичной больницы. Полгода назад Дмитрий Шевцов ввел себе "Спутник", но антитела постепенно исчезли. Две недели тому решил попробовать китайский препарат. Говорит, после обоих лекарств полет нормальный.

Те, кто более 6 месяцев назад вакцинировался от COVID, им необходимо сейчас ревакцинироваться. Это на самом деле так. Абсолютно неважно какой. У нас есть специальные экспресс-тесты для определения постковидных антител, вирус нейтрализуемых. Мы видим, что тенденция снижения антител у всех вакцин практически одинаковая. Дмитрий Шевцов, главврач клинической больницы № 1 г. Минска

Вакцинация в Беларуси добровольная и бесплатная. Чтобы получить антиковидный укол, достаточно записаться в поликлинику по месту жительства. Дождаться звонка и прийти за своей дозой, которая обезопасит не только ваше здоровье, но и здоровье близких людей.