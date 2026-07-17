Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для туристов из Беларуси

Индонезия открывает безвизовый режим для туристов из Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Во исполнение договоренностей, достигнутых 2 июля 2026 года в Джакарте Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Президентом Республики Индонезия Прабово Субианто, индонезийская сторона с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Республики Беларусь - владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии".

Как отметил представитель МИД, решение Джакарты - это практический шаг по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, направленного на укрепление двусторонних отношений, расширение гуманитарных, деловых и туристических контактов между народами Беларуси и Индонезии.

Минск последовательно проводит политику открытости. Индонезийские граждане также могут находиться на территории нашей страны без виз до 30 дней. Такой порядок был установлен еще в 2017 году.