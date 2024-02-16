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Инесса Короткевич избрана председателем правления Белкоопсоюза
Председателем правления Белкоопсоюза избрана Инесса Короткевич, пишет БЕЛТА. Избрание нового руководителя состоялось 16 февраля на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
До этого Инесса Короткевич работала советником в посольстве Беларуси в Армении. Ранее, с 2017 по 2022 год, была заместителем председателя правления Белкоопсоюза.
Кандидатура Инессы Короткевич была предложена по согласованию с Президентом Беларуси. О ее трудовой деятельности и лидерских качествах на собрании рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, который выразил уверенность в том, что она справится с поставленными задачами на посту главы Белкоопсоюза.
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