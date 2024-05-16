Инфекционный корпус, реконструкция онкодиспансера, центральной и детской больниц - в Пинске проходит модернизация медучреждений

Было очень неудобно. Ремонта не было. А вот в этот раз я приехала на очередное обследование и попала как будто бы в новую больницу. Сделано все хорошо, очень внимательный персонал. Я очень благодарна.

Елена Дырман, пациентка Пинского межрайонного онкодиспансера