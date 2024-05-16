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Инфекционный корпус, реконструкция онкодиспансера, центральной и детской больниц - в Пинске проходит модернизация медучреждений
В Год качества во всех районах Беларуси проходит обновление оборудования и модернизация самих учреждений здравоохранения. Так, в Пинске построили инфекционный корпус, провели масштабную реконструкцию онкодиспансера, начали такие же работы над лечебным корпусом центральной больницы, проводят капитальный ремонт и детской.
Эти серьезные мероприятия по реконструкции самых больших объектов здравоохранения в Пинске были запланированы в программе социально-экономического развития Пинска на 2021-2025 годы. Так как Пинск входит в города ускоренного развития, соответственно, поставлена была задача по реконструкции, реорганизации системы здравоохранения. Вся работа идет для того, чтобы житель любого района мог получить квалифицированную, качественную, высокоспециализированную помощь.
Было очень неудобно. Ремонта не было. А вот в этот раз я приехала на очередное обследование и попала как будто бы в новую больницу. Сделано все хорошо, очень внимательный персонал. Я очень благодарна.
У нас появилась еще замечательное централизованное стерилизационное отделение и новый пищеблок. Централизованное стерилизационное отделение рассчитано на работу как онкологического диспансера, так и роддома, женской консультации. В настоящее время на учете состоят более 11 тысяч человек в диспансере. В год в хирургическом отделении проводится более 1200 операций, в том числе сложные высокотехнологичные.
Всего в учреждениях здравоохранения города обслуживаются более 370 тысяч пациентов. Это жители Пинского, Лунинецкого, Дрогичинского и Ивановского районов. Серьезное внимание медицине уделяют и в других регионах Брестчины.
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