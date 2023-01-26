Информатика, проектирование, робототехника - STEM-классы помогают развивать IT-способности детей с первого класса

От составления элементарных алгоритмов до программирования роботов. В школах и гимназиях Минской области особое внимание одаренным юным инженерам. Направление STEM помогает развивать IT-способности детей с первого класса.

Так, в 4-й школе Столбцов в роболаборатории два раза в неделю занимаются дети младшего и старшего возраста. Ученики углубленно изучают информатику. Проектирование умных машин развивает логику и помогает лучше усваивать точные науки.