Информации о белорусах среди пострадавших при взрыве в Ташкенте нет - МИД Беларуси

В настоящее время информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в результате взрыва на одном из складов в районе аэропорта Ташкента нет, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Посольство Беларуси продолжает отслеживать ситуацию, находится на связи с компетентными органами Узбекистана", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, в Ташкенте в ночь на 28 сентября из-за молнии на одном из таможенных складов возле аэропорта произошли взрыв и пожар. Погиб 15-летний подросток, еще 163 человека пострадали. Все пострадавшие доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, где им оказана необходимая помощь.

По предварительной информации, возможной причиной взрыва на складе могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на нем.