Информационная атака на Беларусь. 7 фейков в одном сюжете федерального канала России

Пока мы приводим реальные цифры и факты, ряд российских СМИ продолжает информационную атаку на Беларусь, используя при этом самые грязные приемы вне журналистской этики и порядочности как таковой. Если 3 недели назад главными провокаторами "медианаката" выступали интернет-помойки: анонимные телеграм-каналы и блогеры с мусорной репутацией, то сегодня в лидеры по числу вранья вышел общефедеральный Первый канал. Что ж, уверены: свою новую репутацию канал будет отмывать долго: прежде всего - в самой России и в глазах самих россиян.



С начала пандемии Первый канал уже не раз пытался выставить Беларусь в ужасном свете. И каждый раз это оказывалось набором фейков. Вот и позавчера Россия выходит на скорбное 6 место в мире по числу выявленных носителей вируса - в эфире Первого вранье о вспышке COVID-19 в Беларуси.



Сегодня восточный союзник, увы, поднимается на 5 место по числу положительных тестов, обгоняя Германию. В эфир выходит сюжет, в котором собраны минимум 7!уже изобличенных фейков о Беларуси. Это "дно", товарищи пропагандисты с Первого канала. И мы докажем это нашим расследованием. А еще на принципах взаимности расскажем о том, что скрывает Первый канал от своих зрителей по ситуации в самой России. Будет справедливо.И попробуйте опровергнуть. Мы в отличие от вас лгать, передергивать и умалчивать не станем.





Соврали. Извинились. Продолжили врать

На первый раз белорусы поверили и простили. Всяко бывает. Ошиблись. Извинились. Сохранили лицо.Но на второй раз заставили задуматься. Опять ошиблись? Трижды в одном сюжете? Случайно? Или уже заказали "крестить" Беларусь и нагнетать панику?

Господа Клейменов и Кручинин постарались.

Клейменов: "Нет горьких сожалений по этому поводу".

Кручинин: "Больницы переполнены, персоналу не хватает средств индивидуальной защиты, а пациентам аппаратов ИВЛ и тест-систем".

"Врать - не мешки ворочать" - народная мудрость. Но тут явно надорвались. По числу коек и врачей Беларусь в мире на 4-5 месте. А вот Россия - один из лидеров по их сокращению за 20 лет. Оптимизировали так, что приходится скорые экстренно покупать и места на ВДНХ для больных готовить. ВДНХ, кстати, расшифровывается как "выставка достижений". Увы, достигли.

Российские тесты - 50% на 50%

Отдельное слово о тестировании в России. Но пусть это слово скажет российский пульмонолог с мировым именем.

Александр Аверьянов, доктор медицинских наук, директор НИИ пульмонологии ФМБА России:

"Мы тоже не удовлетворены результатами обследований, мы видим типичную картину клиническую, рентгенологическую, на КТ".

Т. е. - вероятность теста 50 на 50? Как у монетки? Значит ли это, что число COVID-19 позитивных в России надо умножать минимум надвое? Но зачем говорить об этом людям по Первому каналу? Надо же соседа уесть. Так и рождается ложь номер 3.

Как раз в этот день Россия, увы, выходит на печальное 6 место в мире по числу положительных тестов, которые, напомним, фиксируют только половину случаев.

Небольшие цифры выявленных с COVID-19 (17,5 тысячи) объясняются ничтожным объемом тестирования. "Ничтожный" (цитата) объем тестирования в Беларуси лишь немногим (на 10 000 человек) уступает количеству тестов в самой России, где без учета и медицинских страховок обитают миллионы гастарбайтеров! Значит ли это, что у соседей катастрофа? Первый канал об этом умалчивает.

Первый канал замолчал неудобные цифры и факты

Как упорно молчит и о том, что в Беларуси задействована лишь десятая часть аппаратов ИВЛ и число суточных выявлений не растет уже полторы недели. Зачем об этом знать зрителям? Еще усомнятся в изоляции, напрасном разорении экономики и переносе парада с Дня Победы "на неизвестно когда, но потом".Кстати, об этой лжи вчера подробно с цифрами на руках сказал Президент, и ни одной не было оспорено. Правду просто замолчали.

Дефицит медицинских масок и бунт врачей в Калининграде

Не рассказал Первый канал и о том, что в середине апреля только в 1% российских аптек были медицинские маски - "Известия" писали. А на их слабой альтернативе из марли наживались, взвинчивая цены.

Пропустил Первый канал и слова отчаяния из Калининграда, где 350 медиков, по словам местного министра, отказались работать с коронавирусными больными: не было средств защиты. 20 апреля врачи вышли на протест.

Лига защиты врачей: Это крик отчаяния!

Но вместо помощи их просто уволили. Лига защиты врачей прокомментировала.

Семен Гальперин, глава Лиги защиты врачей:

"Мы получаем из всей страны сообщения, что в медицинском коллективе выявляются заболевшие, а людям говорят: "Работайте, несмотря ни на что". Есть ряд ситуаций, когда, например, в Санкт-Петербурге врачи скорой помощи отказались принимать вызов, потому что у них не было средств индивидуальной защиты. Обо всем этом врачи молчат, но сейчас терпеть уже невозможно. Ситуация в Калининграде -это крик отчаяния".

Можно по-разному относиться к мнению эксперта. Но он хотя бы не скрывает причину т. н. самоизоляции. И это вовсе не вирус, а, мягко говоря, оптимизация медицины.

Семен Гальперин, глава Лиги защиты врачей:

"Пока не понесут прямую ответственность те, кто уничтожил систему здравоохранения в стране, закрыл все эти больницы - ничего не изменится. Мы не можем справиться с эпидемией, потому что у нас уничтожена половина больниц, а люди, которые это сделали, продолжают сидеть в своих чиновничьих креслах. Врачи в России не имеют даже права на забастовку. Единственный способ противостояния этому давлению - увольнение. Других возможностей сопротивляться у них нет".



Не нравится этот эксперт - возьмите другого. Светило российской медицины - доктора Рошаля.

В интервью "Коммерсанту" он рассказал о закрытом совещании, где все пришли к выводу: "10 месяцев тому назад то, что будет происходить у нас сегодня, общество не знало. И мы, медики, не знали, но пришли к выводу: к оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы. Оптимизация здравоохранения с сокращением кадров и медицинских учреждений также внесла свою лепту. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку".

7 фейков в одном сюжете федерального канала России!

Думаете, много федеральных СМИ России осмелятся опубликовать такое? Может, Первый канал озвучит? Может, чиновники пригласят миссию ВОЗ в страну, чтобы опровергнуть Рошаля? Нет. Лучше соорудить 7 новых фейков о Беларуси в одном сюжете.

Разберем по порядку

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Ведущий: Недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой.





Фейк № 1

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Никаких вспышек в Беларуси нет уже полторы недели. Ежедневный прирост стабильный: 750-900 человек. И это не больные, это люди с положительным тестом. Большинство перенесет вирус без симптомов. Зачем врать, если известно: чем больше тестов, тем больше цифра выявлений.

Ведущий: Хотя и эта официальная статистика не вызывает у местных жителей доверия.

Интересно, сколько жителей Беларуси опросил Кручинин для вывода? И слабо ему посчитать, сколько в России людей не доверяет цифрам, тестам и самоотчетам? Или уже забыты очереди в метро и очереди из скорых, бунты тех, кто устал от изоляции, и тех отчаявшихся, что потеряли дело всей жизни? Но идем дальше.





Фейк № 2

- кладбищенский. Что бросается в глаза в небольшом городе Столбцы - обилие новых могил.

Господин Кручинин увязывает недавние захоронения с вирусом. И это откровенная ложь. В кадр попадают молодые лица, которые, увы, погибли, но еще в 2019 году в авариях. В народе про такие передергивания говорят - трупоеды.





Фейк № 3

- трагедия Елены Зиновко

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Потеря любимого человека - трагедия. Мы соболезнуем. Ушедшей было за 75, множество серьезных хронических заболеваний. Тест на COVID позитивный, т.е. женщина учтена официальной статистикой. Но врачи пояснили, что вирус стал триггером, пневмонию почти побороли, но, увы, не выдержало именно сердце.

Корреспондент знал, что за жизнь женщины боролись 3 недели. Знал, что в небольших Столбцах медицина и внимание к пациентам как минимум не хуже московских.И все равно солгал. При этом буквально "бегал по кустам" от комментария врачей, которых оболгал в сюжете.Такое поведение, когда предлагают компетентный комментарий, а журналист в кусты, вне рамок этики и профессии. Это пропаганда в рафинированном виде.

Идем дальше - "случайный" герой репортажа.

Владимир Язвинский рассказало своей беде. Его жена доставила еду в инфекционное отделение, полное больных, после чего сама тяжело заболела.Информация о работнице пищеблока проверяется. Но врачи дают гарантию, что никто из техперсонала в красную зону не допускается, контакта с пациентами не имеет, о никакой переполненности стационара в Столбцах речи не идет.

Вопрос Первому каналу: в каком городе России с населением в 17 тысяч человек есть 13 аппаратов искусственной вентиляции легких? Есть такие стационары и возможность лечить, а не запирать людей в квартирах? Может, здесь ответ, почему съемочная группа в Беларуси по кустам прячется, пока другие граждане России переживают карантин взаперти?

Отсюда и

фейк № 4

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"Белоруссия по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе".

И ни слова, как считали. Кто перед нами? Кто после? Про Россию с загадочными тестами и региональной медициной Рошаль с другими врачами все сказали сами.

Взять Польшу. Наши соседи - в 4 раза меньше тестов. В 4 раза меньше выявлений. Господин Кручинин не знает?Видимо, нет. Как и то, чем отличается геометрическая прогрессия от просто прироста выявлений.

"

Если оставить все как есть, уже скоро система здравоохранения просто захлебнется. Это количество растет в геометрической прогрессии".

Урок элементарной математики и мастерство монтажа

Фейк № 5.

Урок математики. Обычная геометрическая прогрессия, это когда от нулевого пациента до 16 тысяч за 2 недели. А в Беларуси с постоянным ростом тестирования до 10 тысяч в день такой порог достигли за 2,5 месяца. Учите математику, господа, пригодится. Дай бог не в России и не по коронавирусу.





6-я подтасовка

- видео из витебской больницы. Взяли исходник, нарезали по слову. Врач в маске, авось не заметят. Мы заметили.

И еще на закуску. Про

обращение студенток из Индии

, мол, заберите нас домой, а то погибнем в Беларуси от вируса.

Как рассказала TUT.BY

посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур:

"Всего в нашей стране образование получают около 800 парней и девушек из Индии. Данный ролик - личное мнение четырех студентов и их родителей, а не всех граждан их страны, которые учатся в Беларуси".



По заслугам: граждане России оценили фейки

Сюжет, побивший все рекорды по количеству лжи и полуправды, высоко оценили сами россияне. Там, где комментарии отключить не успели, например, в "Фейсбук"благодарные граждане России высказали авторам с Первого канала всю нелицеприятную правду.

Беларусь уже несколько раз просила российские СМИ заниматься информированием своих граждан, а не промывать мозги белорусским. Хотите правды - спросите своих людей, во что им обходится самоизоляция и современная российская система здравоохранения. Мы спросили. В Москве.

Екатерина, жительница г. Москвы (Россия):

"Я отношусь плохо, потому что у нас дети, детям плохо сидеть дома. Дети должны гулять, они должны двигаться, шевелиться, им так лучше, они спят лучше. Нервная система спокойнее и у детей, и у родителей".

Юрий, житель г. Москвы (Россия):

"Есть положительный пример других стран - Швеция, Беларусь, наши братья. У них ничего этого нет, так, может, стоит подумать и в эту сторону. Сегодня читал на "Эхо Москвы", Александр Лукашенко, конечно, жестко по нам прошелся, но ... он в какой-то мере прав, что так выразился, что мы лезем в его огород, со своей лопатой".

Руслан, житель г. Москвы (Россия):

"Социальное недовольство нарастает, правительству стоит обращать на это внимание. На территории России, на этих государственных стройках находятся миллионы мигрантов, которые физически не могут вернуться на родину, потому что родина закрыла для них границы. Мы с ними сейчас находимся в одной лодке, мы их можем выбросить только в море. Вот именно такую позицию сейчас занимает российская власть".



Работа, несовместимая с журналистикой и аккредитацией в Беларуси

Беларусь не претендует на истину в последней инстанции в борьбе с вирусом. Свой опыт никому не навязываем. Знаем, что он не сработает там, где убита система здравоохранения.Но как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только с помощью медицины, но и информационно. Например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете 7 штук. Это перебор, господа. Поэтому сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры.