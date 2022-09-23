Информационная безопасность - профильная тема в студии "Клуба редакторов"

Информационная безопасность, о которой сегодня подробно говорил Президент, - профильная тема экспертов "Клуба редакторов". Как работает западная пропаганда, что сегодня мы можем ей противопоставить? Главное оружие - это правда. Каким бы ни был фейк, истина рано или поздно окажется достоянием общественности. Западные СМИ сегодня работают в очень опасном ключе, пытаясь ограничить своих пользователей в правдивой информации, рискуют получить социальный взрыв.