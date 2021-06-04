Информационная бомба в медиапространстве - это интервью с Романом Протасевичем
Накануне в информационном пространстве взорвалась невероятная бомба. Сдетонировал Протасевич. Основатель и бывший главный редактор экстремистского телеграм-канала выложил все карты кулуаров оппозиции. В интервью нашим коллегам он слил, как устроен протест, кто стоял у истоков, как происходит финансирование, кому нужны голодные бунты. И как готовились силовым методом свергнуть власть в нашей стране и убить Президента. О громких признаниях скандального авиапассажира материал Александра Хоровца.
26-летний Протасевич - террорист, создатель и главный редактор экстремистских телеграм-каналов - еще в самом начале громкого интервью признался: говорить о своих делах решил без какого-либо принуждения и давления. Чувствует себя нормально, разве что немного простыл. И ему абсолютно наплевать, что подумают о нем недавние соратники - служки Варшавы и Вильнюса, когда он поведает обо всем том зле, которое он вместе с ними натворил в отношении нашей страны.
Роман Протасевич: Я почти уверен, что очень многие начнут меня публично осуждать. Почти уверен, что какие-то акции поддержки, которые они планировали ранее, сойдут на нет. И я не удивлюсь, если многие меня назовут предателем, но я могу сказать честно, что мне абсолютно все равно, что будут говорить обо мне, я нахожусь здесь, и сейчас и готов сделать все, чтобы исправить свои ошибки.А их у Романа не на один год в камере, тем более что Протасевич сохранил все данные в телефоне и ноутбуке. У следствия имеется вся информация, так что, отпираться бесполезно. И еще совсем недавно бравурный парень чистосердечно признался: участвовал в организации и координировании беспорядков в Минске и других городах Беларуси в августе 2020-го.
Роман Протасевич: Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицы 9-го числа. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение, я сразу признал свою вину по ст. 342 УК - "Организация массовых несанкционированных акций". Я понимал, что призывы, которые я опубликовал, в том числе они стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки. По мнению латвийского политолога Нормунда Гростиныша, Протасевич не только осознал, что натворил, но и понял, что его попросту слили свои же. А потому отпираться перед законом бесполезно.
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия): Видно, что он понимает, что его подставили коллеги из деструктивных каналов. Поскольку факт его приземления был озвучен и разрекламирован еще до задержания. Понятно, что не только Протасевич и его подельник Путило занимались организацией беспорядков в стране. Рома с ходу назвал 13 человек, включая ряд весьма известных медийных личностей и сотрудников штаба беглых. В чате под названием "Лав-хата" сообщники принимали основные решения: где пройдет следующая акция, какую повестку должны держать телеграм-каналы, чтобы выводить людей на улицы.
Роман Протасевич: Это был главный координационный чат уличных протестов, всей информационной войны. Среди участников - Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, который раздавал задания, Мотолько, Артем Шрайбман, Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский, который заведовал дворовыми чатами. Там мы принимали основные решения: где пройдет очередная акция, какую мы должны держать информационную повестку. Один чат выполнял роль главного координационного инструмента всей информационной войны и уличных протестов.Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и Госслужбы при Президенте России: Конечно, это морально разложившиеся уроды, такие самые настоящие ублюдки, которые занимаются тем, как самые типичные людоеды, пытаются уничтожать Беларусь. Что в отношении их после этого свидетельства нужно делать? Уголовные дела, и делать все возможное, чтобы эту мразь доставать, вовлекать внутрь страны, осуждать, давать им максимальные сроки. В их отношении, конечно, должны применяться самые суровые меры.Сегодня очевидно: за экстремистскими телеграм-каналами стоят не простые белорусские юнцы, а реальные спецслужбы. И мы видим, как другие правительства готовы разорвать нашу страну.
Роман Протасевич: Неужели за штабами не стоят спецслужбы - стоят, просто зачастую даже я как один из главных бойцов информационной войны, зачастую даже я не имел доступа к каким-то совещаниям, к моментам, где принимались какие-то решения. И многие вещи - это заготовка планов и стратегии, это же явно работа специалистов, а какие, простите, могут быть специалисты в белорусской оппозиции.
У нас тоже возникает вопрос: откуда у беглых "змагаров" подобные специалисты? Разве что эксперты по распиливанию западных грантов. А денег, как оказалось, Запад не жалел. Вот только до простых белорусов и таких винтиков, как Протасевич, они не доходили. Только вдумайтесь, правительство Польши выделило Белорусскому дому в Варшаве 53 миллиона злотых, а это около 14 с половиной миллионов долларов. Вот только куда они пошли - непонятно.
Роман Протасевич: Знаете, что самое интересное - деньги-то вроде бы были выделены, и наша редакция там сидела – домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались приходить и обращаться за помощью, но людям никто ни разу не открыл, хотя домофон неустанно звонил. Белорусы приходили за помощью – да, но никому не открывали дверь.
Мы тоже решили позвонить в так называемый Белорусский дом в Варшаве и спросить у паньства: так а деньги где? Но Протасевич напророчил: как и в случае с домофоном, так и с телефоном - никто на той стороне не удосужился поднять трубку.
Но такое молчание, скорее, закономерно. А что сказать, если карты кухарки со свитой, запойного Пал Палыча и прочих беглых «змагаров» биты. По всей видимости, они в истерике пытаются сейчас что-то придумать в ответ. Но как? Если так называемые лидеры оппозиции постоянно между собой ругаются и готовы перегрызть глотку за малейшую подачку своих хозяев.
Роман Протасевич: Латушко сейчас ищет новое финансирование для того, чтобы трансплантировать себе новую печень из-за проблем с алкоголем и при этом живет на широкую ногу. Точно так же устроено и в штабе Тихановской.И тут же экстремистский "соловей" заявляет: Польше и Литве выгодно поддерживать вильнюсскую квартирантку и любителя багажников. Протесты сошли на нет. Западным стратегам ничего не остается, как пытаться ввести санкции против Беларуси, обрушить экономику и устроить голодные бунты.
Роман Протасевич: Сейчас уличных протестов нет, их явно не будет, почему двигаются санкции - это инструмент политдавления, но с учетом того, что сейчас не может быть уличных протестов, политсвобод и движений - санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика, люди выйдут на улицу, это будут голодные бунты, и это, по сути, цель экономических санкций - лидеры понимают, Тихановская понимает. Я более чем уверен, что все всё прекрасно понимают.
Но запугать белорусов и белорусскую власть санкциями не получается. И тогда к делу подключаются самые отпетые экстремисты. А Протасевич выступает посредником между заговорщиками, планировавшими убить Лукашенко, и штабом котлетной феи. Один из заговорщиков - Щегельский поручил Протасевичу передать информацию литовской квартирантке о готовящемся силовом свержении белорусской власти. Последняя определила своих людей, которые напрямую занимались подготовкой убийства нашего Президента.
Роман Протасевич: Мне передали три документа, они назывались "Комитет народного спасения". Это та организация, которая в переходный период должна была взять власть в руки. Дальше я поддерживал связь со Щегельским и Зинковичем. Они говорили, что есть 4-5 групп, позже одной из групп оказалась группа Автуховича. И, скорее всего, до сих пор в Беларуси есть несколько спящих ячеек. Не знаю, насколько эта информация реальна, но думаю, что как минимум часть схронов еще точно не нашли.
Интервью Марата Маркова с Романом Протасевичем в очередной раз все расставило по своим местам и вызвало шквальную реакцию в медиапространстве. Эксперты как один сходятся во мнении: Протасевич не просто положил на лопатки так называемую оппозицию и в очередной раз подчеркнул присутствие западных спецслужб в попытке устроить "цветную революцию" в Беларуси, но и дал понять беглым "змагарам" - возмездие неминуемо.
Юрий Подоляка, политический обозреватель (Украина): Мне типаж романа Протасевича хорошо знаком. Это такой же типичный майдановец в первую очередь, виртуальный майдановец. В Украине у них получилось совершить государственный переворот, в Беларуси не получилось. Как только они понимают, что попадают в переплет, и понимают, что виртуальная реальность разрушилась, и они ощутили, что такое 15 лет, которые в данном случае светят Роману Протасевичу, они начинают дружно сдавать своих подельников и сотрудничать со следствием. Я считаю, что Роман Протасевич не искренен. Он понял, что попал в переплет, и всеми силами пытается спасти свою шкуру от максимально возможного наказания.
Руслан Бизяев, политический аналитик (Украина): Фактически показания Протасевича, на мой взгляд, означают две вещи: первая - закат эпохи «цветных революций» на постсоветском пространстве, события в Беларуси ставят на этом жирную точку, после показаний никто в здравом уме и трезвой памяти больше не будет предпринимать какие-то действия. Простые белорусы также мгновенно отреагировали на шокирующие признания Протасевича. Что пытался сделать Роман и Ко, теперь понятно даже тем, кто был в танке и пытался обелить романтиков "цветных революций" и устроителей заговоров.
Само же интервью длилось свыше 4 часов. За кадром осталось еще много интересного. В рамках следствия не все можно показать. Но это пока. Ни одно преступление горе-революционеров не останется не обнародованным. Как и ни один преступник не уйдет от наказания. Ответственность понесет каждый по закону. По закону нашей страны.
