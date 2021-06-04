Информационная бомба в медиапространстве - это интервью с Романом Протасевичем

Роман Протасевич: Это был главный координационный чат уличных протестов, всей информационной войны. Среди участников - Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, который раздавал задания, Мотолько, Артем Шрайбман, Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский, который заведовал дворовыми чатами. Там мы принимали основные решения: где пройдет очередная акция, какую мы должны держать информационную повестку. Один чат выполнял роль главного координационного инструмента всей информационной войны и уличных протестов. Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и Госслужбы при Президенте России: Конечно, это морально разложившиеся уроды, такие самые настоящие ублюдки, которые занимаются тем, как самые типичные людоеды, пытаются уничтожать Беларусь. Что в отношении их после этого свидетельства нужно делать? Уголовные дела, и делать все возможное, чтобы эту мразь доставать, вовлекать внутрь страны, осуждать, давать им максимальные сроки. В их отношении, конечно, должны применяться самые суровые меры. Сегодня очевидно: за экстремистскими телеграм-каналами стоят не простые белорусские юнцы, а реальные спецслужбы. И мы видим, как другие правительства готовы разорвать нашу страну.