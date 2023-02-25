Информационная картина недели - подводим итоги

Мир на земле и человеческая жизнь - самое ценное. И события уходящей недели заставили лишний раз остановиться, задуматься и пересмотреть приоритеты. Много внимания безопасности - начиная с дорожной, до той, что обеспечивает спокойную жизнь всех белорусов. Давление Запада, ситуация в Украине... Чем еще были наполнены эти дни - в рубрике "Итоги недели".

Адаптация Концепции нацбезопасности под реалии сегодняшнего дня, интерес иностранных журналистов к Беларуси и смертельное ДТП под Смолевичами. Что в информационной повестке этой недели, расскажет корреспондент Белтелерадиокомпании Юлия Алферова.

Поправки в стратегический для страны документ. Подготовлен проект обновленной Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Его на неделе рассмотрел Совбез во главе с Президентом. Документ подтвердил свою состоятельность, выдержав самую острую фазу внешнего давления. А сейчас требует доработки с учетом новых вызовов: гонки вооружений и ядерного шантажа со стороны лидеров отдельных западных государств.

Из деталей: появился термин "электоральный суверенитет" на проведение выборов и референдумов без внешних вмешательств. Пересмотрена система оценки нацбезопасности и стратегических интересов. Теперь в списке субъектов нацбезопасности и ВНС. За делегатами последнее слово. Впереди широкое общественное обсуждение. Документ будет понятным и открытым - это решение Беларуси. Большинство же стран такого рода информацию держат закрытой. Но в вопросах безопасности у нас свой путь. Появится и народное ополчение - проект закона также одобрен Совбезом.

Европейцы объединяются, чтобы достучаться до властей. Антивоенные лозунги звучат Берлине. Требования вполне понятны: выход Европы из НАТО и отмена антироссийских санкций.





Похожие настроения и в Вашингтоне, но официальные власти так заняты предвыборной кампанией, что им не до интересов людей.

Сплошным крахом можно назвать визит Байдена к "восточным партнерам". В Киеве ожидали, что им передадут истребители F-16 и тактические баллистические ракеты. Вместо этого - очередные обещания.





Джо Байден, президент США: Вместе сзападными союзниками мысобрали 700 танков итысячи бронемашин.

Позже выяснилось, что это список техники, прибывшей в Украину ранее. Участник акции "Мы здесь, потому что мы на грани ядерной войны, ближе, чем когда-либо".

Когда геополитическое напряжение так высоко, даже тонкой дипломатии китайцы не остаются в стороне.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне в Украине.

Визит журналистов в Беларусь состоялся в канун заявления Си Цзиньпиня о конфликте в Украине.

"Забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", - предупредил белорусский лидер.





Но пока на рубежах все громче слышен грохот металла. Польша наращивает и армию, и вооружение. Вдобавок, прикрываясь вопросами безопасности, на неделе закрыла границу с Беларусью и на последнем пункте пропуска. Теперь для наших дальнобойщиков останется только один прямой путь в ЕС - через Литву.



Чистой воды шантаж, который не имеет ничего общего с безопасностью! Хотя потери от ограничений терпят немалые.

За два года в Польше зарегистрирована рекордная за 25 лет инфляция - выросли цены на продукты питания, топливо и энергоносители. В это время в Беларуси замедление инфляционных процессов позволяет в очередной раз снизить ставку рефинансирования. С 1 марта она остановится на отметке в 11% годовых. Не на это были рассчитаны санкции, но мы вовремя успели развернуться в сторону импортозамещения. Уникальный пример - в точном машиностроении. Собрали установку для лазерного ремонта фотошаблонов. Штучный товар. Четыре в Китае, одна в США. Две собраны на белорусском "Планаре". Скоро установка отправится к заказчику в Россию.



Сергей Аваков, генеральный директор ОАО "Планар": Мы законтрактованы уже практически до 2026 года. Участник акции "Мы здесь, потому что мы на грани ядерной войны, ближе, чем когда-либо".



До 45% экспорта холдинга приходится на рынок России. Ближе становимся и законодательно. На неделе депутаты ратифицировали соглашение о сотрудничестве в СНГ в противодействии коррупции и в области дорожного движения. Это прежде всего повысит безопасность движения на дорогах. Слишком высока цена ошибки.

То, что произошло 20 февраля в результате лобового столкновения маршрутного такси и груженого МАЗа недалеко от Смолевичей, шокировало всю Беларусь. Погибли 11 человек, в том числе ребенок. Девять человек с различными травмами доставлены в больницу. И сегодня четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.



В такие моменты понимаешь, что нет ничего дороже жизни человека. А все блага - это вдобавок к истинной ценности. Вообще на неделе прослеживался целый ряд мероприятий, когда нужно остановиться и подумать, переоценить то, что имеем и что удалось сохранить. День родного языка, которыйв стране отмечали 21 февраля, - один из таковых. Язык - это наше самобытное, что отличает от других народов и составляет основу нации и государственности.