Диверсификация рынков позволила Беларуси выйти на устойчивый рост экономики. Сегодня наша страна как взаимовыгодный партнер интересна самым отдаленным континентам и регионам.

Только на этой неделе Минск принимал делегации из Венесуэлы, Экваториальной Гвинеи, Ирана. Это не говоря про российские регионы, губернаторы и главы которых у нас бывают очень часто. Подробности у Юлии Алферовой.

Доверие и взаимоуважение - два принципа, благодаря которым Беларуси удается находить общий язык с самыми дальними регионами и континентами. Только в этом году глава государства лично побывал в ОАЭ, Зимбабве, Китае и даже Иране - стране, которая всегда крайне избирательна к новым контактам. В развитие диалога - визит в Минск первого вице-президента Ирана. На повестке - экономика и кооперация против санкций. Темп задан неплохой - за 8 месяцев этого года взаимная торговля выросла до 62 миллионов долларов к прошлогоднему периоду. Растет экспорт услуг и прямые инвестиции из Ирана.

Я считаю, нет никакой проблемы в том, чтобы наш взаимный товарооборот достиг цифры в один миллиард Али Багери, замминистра иностранных дел Ирана

Тут хорошее подспорье кооперация в промышленности. Замещение импорта сегодня одинаково актуально как для Беларуси, так и Ирана, осталось минимизировать бумажную волокиту и добавить динамику намерениям.

Время - главный ресурс, это в условиях беспрецедентного давления понимают даже те, кто долгие годы терпел давление и колониализм. Контракты на взаимовыгодных условиях ищет и Венесуэлла (с которой сегодня проводим ревизию в сотрудничестве) и Экваториальная Гвинея, что может и вовсе стать для Беларуси воротами в Западную и Центральную Африку. Стратегические встречи в Минске только подтверждают строительство нового многополярного мира, который пока сложно принять США.

Они не могут пока понять и принять, что больше не являются хозяевами планеты, и не могут, как раньше, диктовать всем свои условия. Именно в такие моменты проверяется на прочность, дружба между странами Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Ситуация на Ближнем Востоке - как раз та проверка на прочность для Байдена, которую хозяин Белого дома успешно провалил. Иордания, Египет и Палестина отказались от разговора, а встреча с израильским руководством только подтвердила неоднозначность взаимоотношений.

Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые в этом не уверены. Так что у нас впереди много работы, много дел! Джо Байден, президент США

Пока у Байдена много дел на Востоке и, видимо, таких же в Украине, все больше стран отказываются жить с оглядкой на Запад. Диверсификация зеркалит на американской экономике. В ближайшие полтора года аналитики пророчат рецессию, когда-то сильнейшей державе. В то время, как Беларусь демонстрирует больше, чем стабильность. За 9 месяцев ВВП вырос на 3,5 %. Больше, чем на 5 % увеличились реальные доходы населения. Да и экспорт показывает рекордные темпы, достигнув отметки в 30 миллиардов.





Идет диверсификация, которая позволяет нам минимизировать внешние шоки Андрей Картун, замминистра экономики Беларуси

Заметно снизить валютную нагрузку на экономику Беларуси позволил ввод собственной АЭС. За три года получено 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Более того, Беларусь и Россия завершают согласование договора о едином энергорынке.

Около 25 % электричества в стране будет атомным по итогам года, это значит, что далеко за спиной останется Великобритания, Канада, Россия, США - Беларусь обгонит по удельному весу атомного электричества Алексей Лихачев, гендиректор госкорпорации "Росатом"

В это время Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Поставки российского - полностью прекращены в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу. Для последней предстоящая зима может оказаться самой суровой за многие годы. Несмотря на меры, принятые польским правительством, катастрофическая нехватка угля может перерасти в полноценный энергетический кризис. На какую поддержку рассчитывал Дуда с такой "заботой о людях"? Неудивительно, почему правящая партия "Право и справедливость" хоть и заняла первое место, но потеряла большинство, проиграв оппозиционной коалиции "Гражданская платформа".

Чуть другая иностранная политика, в согласии с Германией. Я просто думаю, что германцы более прагматичны, чем польские политики, и есть возможность, не будет уже таких военных отношений между Польшей и Беларусью, но потому что у них есть смысл, что надо всегда в отношениях думать экономически Томаш Янковский, политолог (Польша)

Хотя и сегодня к прозрачности выборов в Польше остается много вопросов. Правящий режим получил преимущество за счет влияния пропаганды и обхода закона о финансировании. Под сомнение попадает и соблюдение принципа тайны голосования. Это пометки из доклада ОБСЕ.

Последняя выборная кампания в Польше считается аналитиками самой-самой грязной, самой непродуктивной, и об этом говорят и сами поляки Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

После парламентских выборов Польша и Европа замерли в ожидании перемен или их отсутствия. Политический расклад в соседней стране не может быть не интересен и Беларуси. Государства связывает общая граница протяженностью почти в 400 км, и польский режим неоднократно демонстрировал готовность переходить границы дозволенного. Что заставляет наш силовой блок оставаться на чеку.

Только в настоящее время на территории Литвы, Латвии и Польши проходят три крупных учения Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси