Информационная картина недели - подводим итоги | 21.10.2023
Диверсификация рынков позволила Беларуси выйти на устойчивый рост экономики. Сегодня наша страна как взаимовыгодный партнер интересна самым отдаленным континентам и регионам.
Только на этой неделе Минск принимал делегации из Венесуэлы, Экваториальной Гвинеи, Ирана. Это не говоря про российские регионы, губернаторы и главы которых у нас бывают очень часто. Подробности у Юлии Алферовой.
Доверие и взаимоуважение - два принципа, благодаря которым Беларуси удается находить общий язык с самыми дальними регионами и континентами. Только в этом году глава государства лично побывал в ОАЭ, Зимбабве, Китае и даже Иране - стране, которая всегда крайне избирательна к новым контактам. В развитие диалога - визит в Минск первого вице-президента Ирана. На повестке - экономика и кооперация против санкций. Темп задан неплохой - за 8 месяцев этого года взаимная торговля выросла до 62 миллионов долларов к прошлогоднему периоду. Растет экспорт услуг и прямые инвестиции из Ирана.
Я считаю, нет никакой проблемы в том, чтобы наш взаимный товарооборот достиг цифры в один миллиард
Тут хорошее подспорье кооперация в промышленности. Замещение импорта сегодня одинаково актуально как для Беларуси, так и Ирана, осталось минимизировать бумажную волокиту и добавить динамику намерениям.
Время - главный ресурс, это в условиях беспрецедентного давления понимают даже те, кто долгие годы терпел давление и колониализм. Контракты на взаимовыгодных условиях ищет и Венесуэлла (с которой сегодня проводим ревизию в сотрудничестве) и Экваториальная Гвинея, что может и вовсе стать для Беларуси воротами в Западную и Центральную Африку. Стратегические встречи в Минске только подтверждают строительство нового многополярного мира, который пока сложно принять США.
Они не могут пока понять и принять, что больше не являются хозяевами планеты, и не могут, как раньше, диктовать всем свои условия. Именно в такие моменты проверяется на прочность, дружба между странами
Ситуация на Ближнем Востоке - как раз та проверка на прочность для Байдена, которую хозяин Белого дома успешно провалил. Иордания, Египет и Палестина отказались от разговора, а встреча с израильским руководством только подтвердила неоднозначность взаимоотношений.
Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые в этом не уверены. Так что у нас впереди много работы, много дел!
Пока у Байдена много дел на Востоке и, видимо, таких же в Украине, все больше стран отказываются жить с оглядкой на Запад. Диверсификация зеркалит на американской экономике. В ближайшие полтора года аналитики пророчат рецессию, когда-то сильнейшей державе. В то время, как Беларусь демонстрирует больше, чем стабильность. За 9 месяцев ВВП вырос на 3,5 %. Больше, чем на 5 % увеличились реальные доходы населения. Да и экспорт показывает рекордные темпы, достигнув отметки в 30 миллиардов.
Идет диверсификация, которая позволяет нам минимизировать внешние шоки
Заметно снизить валютную нагрузку на экономику Беларуси позволил ввод собственной АЭС. За три года получено 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Более того, Беларусь и Россия завершают согласование договора о едином энергорынке.
Около 25 % электричества в стране будет атомным по итогам года, это значит, что далеко за спиной останется Великобритания, Канада, Россия, США - Беларусь обгонит по удельному весу атомного электричества
В это время Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Поставки российского - полностью прекращены в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу. Для последней предстоящая зима может оказаться самой суровой за многие годы. Несмотря на меры, принятые польским правительством, катастрофическая нехватка угля может перерасти в полноценный энергетический кризис. На какую поддержку рассчитывал Дуда с такой "заботой о людях"? Неудивительно, почему правящая партия "Право и справедливость" хоть и заняла первое место, но потеряла большинство, проиграв оппозиционной коалиции "Гражданская платформа".
Чуть другая иностранная политика, в согласии с Германией. Я просто думаю, что германцы более прагматичны, чем польские политики, и есть возможность, не будет уже таких военных отношений между Польшей и Беларусью, но потому что у них есть смысл, что надо всегда в отношениях думать экономически
Хотя и сегодня к прозрачности выборов в Польше остается много вопросов. Правящий режим получил преимущество за счет влияния пропаганды и обхода закона о финансировании. Под сомнение попадает и соблюдение принципа тайны голосования. Это пометки из доклада ОБСЕ.
Последняя выборная кампания в Польше считается аналитиками самой-самой грязной, самой непродуктивной, и об этом говорят и сами поляки
После парламентских выборов Польша и Европа замерли в ожидании перемен или их отсутствия. Политический расклад в соседней стране не может быть не интересен и Беларуси. Государства связывает общая граница протяженностью почти в 400 км, и польский режим неоднократно демонстрировал готовность переходить границы дозволенного. Что заставляет наш силовой блок оставаться на чеку.
Только в настоящее время на территории Литвы, Латвии и Польши проходят три крупных учения
Пока Евросоюз затевает самостоятельные военные маневры с имитацией боевых действий на море, в воздухе и на земле, мы вступаем в очередной этап проверки боеготовности. И очевидно, пока мы отрабатываем тактику защиты, и нападать уж точно не собираемся, это подчеркивали не единожды, какие цели преследует Европа под западным покровительством, сегодня можно наблюдать там, где не прекращается обмен ракетными очередями.