Своему народу Европа отменяет льготы и повышает тарифы буквально на все. Тем временем политика нашей страны ориентирована на людей. Господдержка научных проектов, новые медицинские технологии. Чем еще запомнилась эта неделя, расскажет Юлия Алферова.

Роботы - сегодня обычное дело почти в каждой отрасли. Автоматизированные линии и инновационный продукт - дело рук и умов наших ученых.

Есть у научного сообщества традиция: в канун профессионального праздника подводить итоги года. Тем более рассказать есть о чем. В стране около 450 организаций, причастных к науке. Среди крупнейших достижений года - запуск на околоземную орбиту наноспутника, производство собственного "Эндопротеза коленного сустава", прототипы вакцин против гриппа. Ученые направляют практиков в создании электротранспорта и развитии атомной энергетики. Такой "продукт" в цене и за рубежом.



Сотрудничество налажено со 100 странами мира, а недавно Минск стал частью программы по освоению спутника Земли. Это долгосрочный российский проект, который совместно с Китаем планируют воплотить к 2040-му. Наши ученые уже участвуют в наземных экспериментах "Роскосмоса" и заинтересованы в дальнейшем сближении.





Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства: Мы по-особому видим документ - Стратегия научно-технологического развития до 2035 года - это ответ на вызовы времени.

Ряд документов, которые прояснят картину дальнейшего союзного строительства, рассмотрит Высший госсовет Союзного государства. Проект декрета уже утвержден, документом поддержано все, что достигнуто во время реализации 28 программ. Добавили блок гуманитарных, культурных и социальных вопросов. Чтобы ближе была не только экономика, но и люди. Так выглядит забота в цивилизованном обществе, от которого с каждым днем отдаляются европейские государства.





"На 85 % больше дорожных сборов, в том числе и для железнодорожников, что означает, что основные продукты питания, лекарства, все, что перевозится, будет дороже", - уверен участник акций протеста Майк Монзек.

И в этой ситуации ЕС не намерен останавливаться, обдирая до последней нитки своих же граждан. Готовятся к созданию отдельного Фонда военной помощи Киеву на 20 млн евро, добавляя в него по 5 млрд каждый год. "Фермерское сообщество не должно оплачивать счета за войну в Украине", - заявляет профсоюзный лидер Режис Десрумо.

Против помощи киевскому режиму волна протестов прокатилась по всему континенту. Франция, Германия, Италия, Польша, Литва. Да, в Прибалтике тоже слышны лозунги из ряда "Нет фермеров - нет еды - нет будущего". Европа стала марионеткой и дойной коровой в руках Белого дома. Деньги европейцев идут даже не в Украину, а США, на компенсацию военных расходов по Киеву. А там из "расходов" - сплошной утиль, который должен идти на списание.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: Запад ведет руками украинцев войну с Россией, которую надо "поставить на место". Президент Байден даже назвал подобную ситуацию "прекрасной инвестицией".

Для Америки это война без потерь. А сколько разрушенных городов и убитых солдат! Для США - это бизнес и инвестиции. "Игра в войну", где солдаты ВСУ не помеха в ракетной мишени. На неделе украинские боевики сбили самолет, в котором домой летели украинские пленные, все 74 человека, находившиеся на борту, погибли.

Андрей Картаполов, председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания России: Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться.

Вот на это идут деньги европейцев - фермеров, врачей - тех, кто стоит на улицах городов с криком к еврочиновникам одуматься и заняться внутренними делами.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы Федерального собрания России: Давайте подготовим обращения к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют.

Но пока все ресурсы - на наращивание милитаризации. НАТО под прикрытием учений собирается подтянуть к нашим западным границам 90 тыс. военнослужащих, при этом (под прикрытием помощи Украине) оснащаясь новым вооружением.





Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: Мы делаем все это, чтобы показать, что у нас есть силы, чтобы у Москвы не было ни доли сомнения в нашей готовности защищать каждый дюйм территории НАТО.

Наши военные держат руку на пульсе. Ситуацию оценивают как стабильно напряженную. В то время как силовики сопредельных государств позволяют себе заходить на нашу территорию и нарушать воздушное пространство. Это вдобавок к ситуации с мигрантами, которую, естественно, польский забор не решил.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: Вызовы, которые идут с сопредельных стран, мы видим, распознаем, реагируем. Основное поручение для органов пограничной службы - надежная защита в создавшихся условиях.

При этом Минск даже в военной доктрине прописывает оборонительную позицию, а не наступательную. Открыто призывает к миру и разговору, который должен быть в цивилизованном мире. Но западная его часть настолько заигралась или впала в зависимость, что слышат только то, что удобно! По такой аналогии работают и международные документы - для прикрытия, а не справедливости.