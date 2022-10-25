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Информационная война лжи: кому выгодно сеять панику среди белорусов - в проекте "По форме"
Мировая информационная война продолжается. Пресса переходит в контрнаступление, используя самые изощренные и жестокие приемы игры слов. Степень лжи зашкаливает. В это непростое время Беларусь по-прежнему остается оплотом справедливости и правды.
Кому верить и где искать правду - разбиралась Анна Чиж-Литаш в новом выпуске "По форме".
Страх. Паника. Паранойя. Сильнейшие негативные чувства, которые может испытывать человек. Сегодня они накалены практически до предела. Нас заставляют поверить в утопию. Пугают. Сбивают с толку. Пытаются посеять панику на пустом месте.
Конвейер информации.
Конвейер лжи.
Кому выгодно морально ослабить и уничтожить общество? Риторический вопрос? Или все же ответы на поверхности?
Сразу начну с примера. Сегодня из каждого утюга кричат о том, что Беларусь собирается открыть второй фронт и пойти брать Киев. Украинские паблики заполнены подобными новостями. Но и некоторые белорусы не отстают. Подключают фантазию и вуаля - видео с боевой техникой, которая едет с учений, пестрит заголовками: "По Минску ездят танки", "Белорусы готовят нападение" и все в таком духе. Аналогичная ситуация с темой мобилизации и созданием совместной группировки войск Союзного государства. От фантазии закордонных уже болят глаза и уши.
Но! Люди верят. Народ пугается. И это нормально! У нас генетически страх перед войной после Великой Отечественной. Мне в социальных сетях ежедневно пишут десятки людей. Они просят рассказать повестку дня. Просят сказать им правду. Я говорю, порой разжевываю информацию. Поддерживаю и успокаиваю. И постоянно повторяю - читайте только официальные источники. Включите национальные телеканалы, послушайте, о чем говорит Президент и министр обороны. В связи со сложной ситуацией у границ подобные заявления официальных лиц проходят ежедневно. Более того, чтобы донести информацию в массы, четыре министра уже две недели ездят по всей Беларуси и выступают на предприятиях перед коллективами.
Слушайте Президента. Многие улыбались, когда в 2020 году он рассказывал, почему так важно сохранить страну. Тогда же он говорил о "телодвижениях" наших недружеских уже соседей. О наращивании военного присутствия у границ. Вспоминаете? Я внимательно слушала о его позиции по поводу коронавируса. И когда он принял решение не изолировать общество, как десятки других стран, некоторые возмущались, осуждали. Спустя полгода-год нам завидовал весь мир. Потому что наши люди не потеряли рабочие места и сами выбирали, как им жить и где ходить. И про ягодки помните? Так вот они, пожалуйста! Скептики ухмылялись, сейчас, уверена, уже не смешно никому. Или заявления министра обороны. Неужели вы думаете, что офицер, генерал-лейтенант будет врать или просто так разбрасываться словами? Уверена, что нет.
Идет мировая информационная война. Беларусь - на прицеле. Любой обычный инфоповод переворачивается и превращается в сенсацию, очерняющую наше государство и народ. Приведу пример одной из атак. Моя шестилетняя дочка очень любит полнометражные мультфильмы. Смотрим на разных сайтах в интернете. Так вот каждые десять минут картинка прерывается и выскакивает реклама с призывами к белорусам объединиться с братьями украинцами против России. Текст сопровождается окровавленными кадрами, взрывами, убитыми людьми. Я в три прыжка оказываюсь возле монитора и выключаю компьютер. Еще через десять минут - новая реклама. Беглые вещают из-за границы, рассказывая, как будут захватывать и делить родную Беларусь. Это длится уже полгода.
Кому это нужно? Зачем? И сколько денег потрачено? Ответы снова на поверхности.
Что сейчас делать? И опять на репите слова Президента - заниматься делом на своих местах.
Согласна. Предлагаю план на сложные времена: качественно и много работать, ставить новые цели и каждый день делать маленькие шаги к ним. Готовить вкусные ужины, покупать милые безделушки в дом. Заниматься детьми и семьей. Бегать, прыгать, танцевать или медленно пить кофе под шум осеннего Минска. И, конечно же, влюбляться и любить.
А еще тем, кто не успел, развернуться лицом к нашей армии и всем силовикам. Ведь пока мы спит в теплых кроватях, они охраняют наш покой в прямом смысле, забывая о комфорте, отдыхе, находясь в разлуке со своими семьями. Давайте ценить их труд. Другого времени уже не будет.
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