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Информационно-политический проект "Беларусь адзіная" прошел в Минске
Информационно-политический проект "Беларусь адзіная" продолжается. Сегодня разговор о мирном развитии страны, истоках и перспективах белорусской модели развития прошел в Минске.
Такой диалог - это возможность обсудить не только достижения, но и вопросы, вызывающие полемику в обществе накануне Дня народного единства.
Подробности у Виктории Шарковой.
"Беларусь адзіная"
Аргументы, логика современных процессов, а также стратегии выстраивания будущего. То, что сегодня обсуждают в столичном Дворце спорта. Аудитория внушительная. Здесь около 4 тысяч человек. Это активная молодежь, представители общественных объединений и просто все те, кто интересуется правдой.
Мирная страна: истоки и перспективы белорусской модели развития
Из зала прозвучали самые разные вопросы: от истории нашей Родины до мировой политики. Со сцены же выступали те, кто просто может рассказать о сложном. Это журналисты и парламентарии. Говорили о 30-летии института президентства, успехах страны в Год качества. Спикеры подчеркнули, когда против Беларуси развернута гибридная война, важно сформулировать свой белорусский взгляд на прошлые страны. Ведь, как известно, история нашей государственности не была простой, но стремление народа жить в собственном доме - это стержень, который дает силу и укрепляет его дух.
Наши лекторы, которые выступают сейчас по всей стране, они, поддерживая этот прямой контакт с аудиторией, стараются не только донести свою позицию, но и услышать людей. Это самое главное. Потому что важно и то, какие вопросы люди задают, то, что людей волнует, то, что вызывает отклик. Естественно, мы по мере возможности стремимся ответить на эти вопросы. Но в любом случае, обобщая затем всю повестку "Беларусі адзінай" мы ее докладываем руководству страны, мы общаемся и с местными властями. Видим те направления, по которым необходимо усилиться. Какие-то даже идеи люди нам сами подсказывают.
Мне, как представителю молодежи, очень интересно послушать спикеров, узнать, что думают более опытные взрослые насчет нашей ситуации в Беларуси, послушать и получить какой-то совет для процветания нашей республики.
Я приехал сюда, чтобы узнать на самом деле о том, о чем думает наше поколение, о том, о чем думают наши сверстники, и в том числе узнать, какие есть насущные проблемы.
Меня, как представителя молодежи, волнует будущее нашей страны, так как мы тоже становимся взрослее, тоже хотим принимать участие в жизни страны.
Я заинтересован в таких встречах. У меня подрастают свои дети. Я заинтересован, чтобы наша страна становилась сильнее, мощнее и расцветала, чтобы не было таких изменений политических и противоправных изменений, которые бы откидывали страну назад в развитии. Я хочу, чтобы она постепенно, поэтапно развивалась и становилась сильнее.
Что важно, информационный десант объедет каждую область республики и уже завтра акцию примет Витебщина. А завершится же проект символично 17 сентября, в День народного единства.
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