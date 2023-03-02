Информационно-просветительский проект "Зачетный разговор" прошел в Пинске

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Мы уверены, что потенциал регионов гораздо более мощный, даже чем потенциал столицы или областных центров. Потому что, как показывает практика, именно ребята из глубинки, ребята из небольших районов становятся в будущем очень серьезными лидерами, общественниками, специалистами. Людьми, которыми может гордиться по праву страна. Самое главное - вместе сформируем образ будущего и будем стремиться к его реализации.