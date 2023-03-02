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Информационно-просветительский проект "Зачетный разговор" прошел в Пинске
Проект "Зачетный разговор" прошел в Пинске. В большом диалоге участвовали учащиеся колледжей и студенты Полесского университета. Много тем для обсуждения: "анатомия" украинского конфликта и однозначная позиция мира Беларуси, второй шанс для тех, кто оступился. Интересовали молодых людей вопросы конституционной реформы, партийного строительства. Разговор получился откровенным.
Александр Шпаковский, политолог:
Мы хотели бы обратную связь, понять, что волнует молодежь здесь, на Пинщине, на Брестчине. Много выходцев из Брестского региона учится в данном вузе. Вуз интересный. Обратная связь для нас тоже крайне важна, что нам скажут ребята. Мы здесь хотим пообщаться откровенно, неформально. Не читать какие-то лекции, нотации, ни в коем случае.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Мы уверены, что потенциал регионов гораздо более мощный, даже чем потенциал столицы или областных центров. Потому что, как показывает практика, именно ребята из глубинки, ребята из небольших районов становятся в будущем очень серьезными лидерами, общественниками, специалистами. Людьми, которыми может гордиться по праву страна. Самое главное - вместе сформируем образ будущего и будем стремиться к его реализации.
Открытый разговор с молодежью пройдет во всех высших и средних специальных учреждениях страны. Среди спикеров - руководители, политологи и медийные персоны Беларуси.
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