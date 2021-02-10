Информационные каналы, выездные студии - к народному вече готовятся медиа

На Всебелорусское народное собрание аккредитованы и зарубежные СМИ. География - от России до Японии. Событие обещает быть богатым на информационные поводы, повестка обширная. Кто представит белорусскую прессу, и все ли готово для комфортной работы наших коллег, выясняла Анастасия Бенедисюк.





Записать раньше, расспросить глубже и передать быстрее - вот главные постулаты работы журналистов на ВНС

Работа на форумах такого масштаба и состава участников для нас, журналистов, одна из самых любимых. Ну, когда еще в одном месте можешь записать интервью и с министром, и с бизнесменом, заслуженным артистом или именитым спортсменом, а еще ученым, программистом или трактористом при этом не надо преодолевать километры. Каждый - в абсолютной зоне видимости. И доступен.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

"Чтобы обеспечить работу одного журналиста, пишущего для газеты или снимающего для телевидения, нужна большая команда. Поэтому по сотрудникам СМИ - около 450 человек здесь аккредитовано. Порядка 30 аккредитованных журналистов зарубежных СМИ. Это российские, японские СМИ. Мы надеемся, что они объективно и достаточно широко будут освещать события, происходящие во время Всебелорусского народного собрания".



К Беларуси сейчас пристальное внимание. Каждый шаг рассматривают буквально под лупой

Геополитика, свой подход к борьбе с коронавирусом, поствыборная ситуация. К стране в центре Европы сейчас пристальное внимание. Каждый шаг рассматривают буквально под лупой. Увеличительных стекол на ВНС журналистам выдавать, разумеется, не будут, а вот комфортные условия уже организовали.

Кроме этого, для удобства прессы - и это впервые на ВНС - будет работать группа экспертов (это специалисты абсолютно всех сфер и регионов). Они займут свои места в зале по-соседству, и при необходимости смогут прокомментировать любое заявление, сказанное с трибуны. И все это нон-стоп можно будет увидеть на первой кнопке.

Прямой эфир - дело тонкое. Здесь не бывает второго дубля

Поэтому те, кто обычно остаются за кадром, и в эти минуты отлаживают процесс.

Илья Кревчик, завотделом режиссеров Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:

"Какое по счету лично для вас это ВНС? - Лично для меня это, наверное, 5-е. Потому что я был еще достаточно маленьким - в плане работы. Если сравнивать с тем, что было ну не 5 лет, а 10, 20, то мы, конечно, технологически поднялись на более высокий уровень. Мы перешли в вещание формата HD. Соответственно и техника работает здесь другая".

У Дворца Республики работают "Яліна" и "Рагнеда"

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Мы будем вещать два дня. Начнем задолго до начала заседания, закончим намного позже - после того, как оно закончится. И так будет два дня. Сюда будут приходить гости. Мы покажем практически все в полном объеме, все два дня. Единственное, иногда будем из зала, дабы не утомлять зрителя, переходить сюда, когда будем "добывать" интересных гостей, чтобы они поделились своим мнением. Поэтому я предлагаю переключаться на телеканал "Беларусь 1" уже в четверг и два дня не отходить от телевизора".



Абсолютно новый дизайн студии

Центральное место… Гармонично соседствует с выставкой достижений нашей страны.

Чего достигнем на Всебелорусском народном собрании, журналисты АТН расскажут не только в информационных выпусках, но и в итоговых программах.

обещает быть как никогда многоголосым (сразу 3 пары ведущих, эксклюзивные приглашенные гости), только стенами Дворца Республики не ограничатся. А вот