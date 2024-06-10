Информационные технологии и новая площадка для презентации разработок резидентов - Минский городской технопарк готовится к большой премьере

Инновационные технологии для разных сфер экономики. Минский городской технопарк готовится к большой премьере. Это масштабная площадка на территории мотовелозавода (на Партизанском проспекте), где разместятся как производства, так и офисы. А горожане получат доступ к новым сервисам.