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Информационный канал "День Независимости" продолжает работу

Информационный канал "День Независимости" продолжает работу

Агентство теленовостей на протяжении дня освещает главные события и создает праздничное настроение В режиме реального времени журналисты АТН рассказывают о самом интересном. Задействована самая большая студия - "600 метров". 

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