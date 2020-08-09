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Информационный марафон в компании экспертов. Обсуждаем результаты exit poll

Начинаем наш информационный марафон в компании экспертов, которые очень глубоко были погружены в кампанию нынешних выборов. В первую очередь представимспециалистов-социологов:

  • Павел Алексо - председатель Белорусского комитета молодежных организаций;
  • Валерий Федоров - российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ);
  • Олег Гайдукевич - депутат, председатель Либерально-демократической партии Беларуси;
  • Владимир Перцов -директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси (по заказу МТРК "Мир" проводился основной экзитпол.

Конечно, ждем первых цифр. Напоминаем, именно Белорусский комитет молодежных организаций занимался экзитполамии готов поделитесь с нами этими данными (прямое включение).

По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты:

  • Александр Лукашенко набирает 79,7%,
  • Светлана Тихановская 6,8%,
  • Анна Канопацкая 2,3%,
  • Андрей Дмитриев 1,1%,
  • Сергей Черечень 0,9%.
  • Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

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