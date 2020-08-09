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Информационный марафон в компании экспертов. Обсуждаем результаты exit poll
Начинаем наш информационный марафон в компании экспертов, которые очень глубоко были погружены в кампанию нынешних выборов. В первую очередь представимспециалистов-социологов:
- Павел Алексо - председатель Белорусского комитета молодежных организаций;
- Валерий Федоров - российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ);
- Олег Гайдукевич - депутат, председатель Либерально-демократической партии Беларуси;
- Владимир Перцов -директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси (по заказу МТРК "Мир" проводился основной экзитпол.
Конечно, ждем первых цифр. Напоминаем, именно Белорусский комитет молодежных организаций занимался экзитполамии готов поделитесь с нами этими данными (прямое включение).
По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты:
- Александр Лукашенко набирает 79,7%,
- Светлана Тихановская 6,8%,
- Анна Канопацкая 2,3%,
- Андрей Дмитриев 1,1%,
- Сергей Черечень 0,9%.
- Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.
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