Информация как оружие - V Форум медийного сообщества прошел в Беларуси

Информация сегодня - это оружие, которое может разрушать страны, и то, что вдохновляет людей на подвиги, мир и созидание. Главное то, как ей распоряжаются. Информационная война против Беларуси продолжается, давление только усиливается. Журналисты, блогеры, идеологи и пресс-секретари со всей Беларуси встретились, чтобы в жарких дискуссиях найти ответ на главный вопрос: как в эпоху фейков и цифрового шума оставаться источником правды? 2 дня, 6 городов, десятки спикеров. V Форум медийного сообщества завершился. Гомельская область в эти дни стала настоящим медиахабом.

Центр дислокации информационного десанта страны - Гомельская область, а по-другому нас, медийщиков, не назовешь, ведь на информационном фронте последние 5 лет также напряженно и без перемен. В Гомеле завершил работу масштабный Форум медийного сообщества Беларуси. На одной площадке, что само по себе знаковое событие, собрались ключевые фигуры отрасли: от руководителей профильных министерств и ведомств до глав ведущих СМИ, авторитетных экспертов и популярных блогеров. В фокусе дискуссий - стратегические вопросы: как в эпоху цифровых трансформаций и глобальных информационных вызовов не просто сохранить, но и усилить суверенитет белорусского медиаполя? Как обеспечить гражданам доступ к достоверной информации? И каким должен быть медиаландшафт будущего?

Роль СМИ сейчас велика, отношение к журналистам очень серьезное. Президент неоднократно обращал внимание, что сейчас идет информационная война и есть опасность развязывания настоящей войны. В такой ситуации роль СМИ и журналистов никак не станет менее значимой, а наоборот только будет возрастать. Поэтому по поручению главы государства юбилейный Форум медийного сообщества расширил региональную и профессиональную географию участия во имя информационного суверенитета страны.

"Мы работаем в одной связке. Ответственность у нас одна на всех - сохранить страну и сберечь мир. Вы учили историю, мыслите аналитически, видите аналогии, знаете, что значит нести эту ответственность на своих плечах", - подчеркнул Александр Лукашенко, принимая участие в Форуме медийного сообщества Беларуси в Могилеве в мае 2024 года.

Глава государства отметил, что внимательно следит за риторикой белорусских журналистов и экспертов, особенно тех, кто постоянно в кадре. "Вы глубоко понимаете тему гибридной агрессии, которой мы противостоим с того момента, как начали делать первые суверенные шаги, когда проводили референдумы, спасали народную собственность и сами принимали важнейшие решения. И с тех самых пор, как только дали понять, что будем проводить самостоятельную политику, мы живем под огнем постоянной критики, лжи, абсурдных обвинений. Это терабайты сфабрикованных и щедро проплаченных медийных фальшивок под красивой оберткой", - заявил Президент.

Он обратил внимание, что много негатива выливается в том числе и лично на журналистов, их родных и близких. "И все это вы пропускаете через свои ум и сердце. Колоссальная нагрузка, которая требует колоссальной концентрации усилий по защите своего информационного пространства. Но по-другому нельзя. Только так можно сохранить суверенитет страны, находящейся в эпицентре глобальных геополитических противоречий", - убежден белорусский лидер.

Владимир Перцов, V Форум медийного сообщества Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d129d5e3-e258-4b21-8e45-dd6ed9e83974/conversions/3c8def9c-5e50-4bac-8ea9-6373753416cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d129d5e3-e258-4b21-8e45-dd6ed9e83974/conversions/3c8def9c-5e50-4bac-8ea9-6373753416cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d129d5e3-e258-4b21-8e45-dd6ed9e83974/conversions/3c8def9c-5e50-4bac-8ea9-6373753416cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d129d5e3-e258-4b21-8e45-dd6ed9e83974/conversions/3c8def9c-5e50-4bac-8ea9-6373753416cf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Вы можете наблюдать, что в Гомельской области медиафорум организован с еще большим масштабом. Во-первых, глава государства поручал его провести в несколько дней. Вчера проходили в разных регионах Гомельской области панельные дискуссии, где журналисты региональных редакций и центральных СМИ могли обменяться опытом. Впервые были приглашены пресс-секретари государственных органов и организаций, поскольку по 452 указу у нас предполагается очень четкое взаимодействие между пресс-службами и СМИ. В достаточно короткие сроки они смогли эти алгоритмы обсудить, наладить непосредственную связь между конкретными руководителями редакции и пресс-служб государственных органов. Вы видите, насколько масштабно здесь все организовано. Есть большие представительные делегации из регионов".

"V Форум медийного сообщества Беларуси стартовал с размахом сразу на шести площадках Гомельщины. Не просто конференция, а настоящий медиадесант в регион. Журналисты, блогеры, руководители СМИ со всей страны - здесь собрались те, кто формирует информационную картину дня. Главный лейтмотив форума - "Фокус на правду" - звучал в каждом выступлении. Как эффективно проверять факты и противостоять потокам дезинформации? Дискуссии кипели нешуточные. Эксперты сходились в одном: в эпоху ИИ и соцсетей ценность проверенной, ответственной информации только растет".

V Форум медийного сообщества Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bed137f-e65c-4630-9071-02e93965dde3/conversions/06780e7e-d40d-4b04-94bf-cc56993346ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bed137f-e65c-4630-9071-02e93965dde3/conversions/06780e7e-d40d-4b04-94bf-cc56993346ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bed137f-e65c-4630-9071-02e93965dde3/conversions/06780e7e-d40d-4b04-94bf-cc56993346ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bed137f-e65c-4630-9071-02e93965dde3/conversions/06780e7e-d40d-4b04-94bf-cc56993346ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

"V Форум медийного сообщества Беларуси стартовал с размахом сразу на шести площадках Гомельщины. Не просто конференция, а настоящий медиадесант в регион. Журналисты, блогеры, руководители СМИ со всей страны - здесь собрались те, кто формирует информационную картину дня. Главный лейтмотив форума - "Фокус на правду" - звучал в каждом выступлении. Как эффективно проверять факты и противостоять потокам дезинформации? Дискуссии кипели нешуточные. Эксперты сходились в одном: в эпоху ИИ и соцсетей ценность проверенной, ответственной информации только растет".

Андрей Лазуткин, политолог:

"Каждые полгода вызовы меняются. То есть, появляются вещи, которые мы в свое время не могли даже предсказать. Со времени там, допустим протестов, у нас был инфоповод, допустим, беспорядки в Казахстане, потом началась военная операция, потом разные этапы, контрнаступ, терроризм, диверсии здесь, санкции, которые тоже работали против самых разных белорусских отраслей. Поэтому каждые полгода повестка полностью меняется. От этого наша аналитика все очень гибкая. Поэтому надо работать, я думаю, исходя из того, какие задачи стоят прямо в ближайшие полугодия. Так или иначе, вся гуманитарная сфера реагирует на вот эту общую картину, которая происходит".

Ритм в медийной сфере настолько высок, что подобные встречи - это еще и возможность на ногах обсудить важные рабочие моменты, например, кадровые и технические вопросы региональных телекомпаний. ТРК сейчас активно модернизируются, производят собственный контент, который в том числе востребован и на "Первом информационном", что говорит о высоком качестве телепродукта.

Ритм в медийной сфере настолько высок, что подобные встречи - это еще и возможность на ногах обсудить важные рабочие моменты, например, кадровые и технические вопросы региональных телекомпаний. ТРК сейчас активно модернизируются, производят собственный контент, который в том числе востребован и на "Первом информационном", что говорит о высоком качестве телепродукта.

Иван Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc0e4b86-123f-4e24-ac36-35a023667149/conversions/ad4b4c1b-3818-4e23-ab2c-8a1c7e4f2977-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc0e4b86-123f-4e24-ac36-35a023667149/conversions/ad4b4c1b-3818-4e23-ab2c-8a1c7e4f2977-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc0e4b86-123f-4e24-ac36-35a023667149/conversions/ad4b4c1b-3818-4e23-ab2c-8a1c7e4f2977-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc0e4b86-123f-4e24-ac36-35a023667149/conversions/ad4b4c1b-3818-4e23-ab2c-8a1c7e4f2977-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Благодаря тому что в последнее время открыто очень много информации нашими западными бывшими партнерами по поводу того, сколько денег они влили в информационную борьбу, в частности, на территории нашей страны, на территории других государств, республик бывшего Советского Союза, заставляет задуматься над тем, что нам, конечно, нужно всем усиливаться, что касается кадров, что касается материального обеспечения, что касается методов работы, но можно констатировать смело, что, конечно, прогресс достигнут большой".

Апогей форума - пленарка в Гомеле. На одной сцене - мастодонты белорусских медиа. Справедливо отметили.... информационная война не прекращается, цель противника - прежде всего молодежь. Ответ - в единстве, профессионализме и опережающей повестке. Важно сегодня не забывать и о народных новостях, смелее и глубже работать с региональной тематикой".

Марат Марков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e3ffc55-d370-469f-b6f0-111e86b96e85/conversions/2ba5ddc6-9845-4273-bb56-853f8b15028a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e3ffc55-d370-469f-b6f0-111e86b96e85/conversions/2ba5ddc6-9845-4273-bb56-853f8b15028a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e3ffc55-d370-469f-b6f0-111e86b96e85/conversions/2ba5ddc6-9845-4273-bb56-853f8b15028a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e3ffc55-d370-469f-b6f0-111e86b96e85/conversions/2ba5ddc6-9845-4273-bb56-853f8b15028a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"У нас должны быть все абсолютно виды оружия. Я всегда говорю о том, что если мы начинаем готовиться к прошлой войне, то будет примерно событие 41-го года. Если к будущей, тогда 45-го. Поэтому надо эти цифры все-таки понимать. У нас сегодня приходят новые виды информационных инструментов. Да, это так. Точно так же, как в военном конфликте, который на наших южных границах происходит сегодня, в какой-то момент появились дроны, они стали одним из основных видов вооружения. И они абсолютно поменяли военную тактику, они поменяли картину войны. Точно так же на сегодняшний день у нас приходит искусственный интеллект, приходят блогеры, которые, мы говорим, что они начинают подменять настоящие СМИ. Нет, это не так. Они дополняют настоящие СМИ. Это просто другой вид оружия".

В дискуссиях о новых медиа и доверии аудитории активно звучали голоса блогосферы. Новое направление медиаменеджмента - инфлюенс - журналистика, авторам которой и стали сами блогеры с персонализированным контентом и свежими решениями о внедрении в традиционную журналистику алгоритмов соцсетей.

Сергей Женжевский, блогер (Слуцк):

"Контент должен быть интересным, на злобу дня актуальным и, наверное, информационно чистым. Без чернухи, без ничего лишнего. Каждый раз, публикуя какое-нибудь очередное видео, подумай, стоит ли его публиковать, стоит ли оно того, не будет ли после этого видео последствий".

"И, конечно, кульминация - "Золотая Литера". Рекордное число заявок, 25 номинаций. Это - журналистский Оскар. Вручение наград в Гомеле стало символичным: признание лучших в профессии там, где медиасообщество собралось для диалога о будущем".

Елена Гамза, Ирина Шаг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e743f1-1694-43cd-8bba-f26458da50d7/conversions/e7242a77-fe64-443d-a3ee-d40073327b9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e743f1-1694-43cd-8bba-f26458da50d7/conversions/e7242a77-fe64-443d-a3ee-d40073327b9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e743f1-1694-43cd-8bba-f26458da50d7/conversions/e7242a77-fe64-443d-a3ee-d40073327b9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e743f1-1694-43cd-8bba-f26458da50d7/conversions/e7242a77-fe64-443d-a3ee-d40073327b9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Гамза, главный редактор Столбцовской районной газеты "Прамень":

"Конечно, данная награда - это очень волнительно, очень ответственно и, наверное, подчеркивает всю значимость журналистики. Для нас это вдвойне ответственно, потому что подчеркивает все заслуги нашей редакции. Получили мы за реализацию проекта "Один сентябрь - одна история". Проект посвящен объединению западной и восточной частей Беларуси".

Ирина Шаг, главный редактор газеты г. Клецка "Да новых перамог":

"У нас достаточно информационных поводов, чтобы принять и результативно выступить в номинации по освещению социально-экономической тематики. Безумно рады, безумно приятно, неожиданно. Восторг, конечно".