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Информация для граждан, выезжающих за рубеж, которым надо подтвердить отсутствие COVID-19!
Лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, проводит Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Здесь проводится лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР) на платной основе.Стоимость ПЦР-исследования для граждан Республики Беларусь составляет 41,38 бел. руб., для нерезидентов - 56,63 бел. руб.
По завершении тестирования на инфекцию COVID-19 выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.
Источник: Официальный Минздрав
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