3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Информация о работе Минского метрополитена в День Независимости
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Минский метрополитен информирует, как будет организована работа в День Независимости. 3 июля движение электропоездов на всех линиях начнется с 5:30. Интервал движения на первой и второй линиях - по графику субботы. Но в период с 17:00 до 01:00 4 июля составит 6 минут.
На третьей линии движение будет по графику выходного дня. Закроется метро 4 июля в 00:50 за исключением станций "Немига", "Октябрьская", "Фрунзенская" и "Молодежная". Там пускать пассажиров будут на 10 минут дольше.
Кроме того, 3 июля с 8.00 до 12.00 возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции "Площадь Победы" на время проведения церемонии возложения цветов и венков у монумента Победы.