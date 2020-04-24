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Информация Минздрава: 1120 пациентов с COVID-19 выздоровели

В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

С положительным тестом на вирус зарегистрировано 8773 человека. Всего проведено 130 тысяч 824 теста. За весь период распространения инфекции на территории нашей страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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