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Информация Минздрава: 1695 пациентов с COVID-19 выздоровели

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 тысяч 525 тестов. Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1 % от протестированных.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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