3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Информация Минздрава: 46 пациентов с коронавирусом выздоровели
Обнародованы свежие данные Минздрава.
В настоящий момент 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений - 46.
Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день под медицинским наблюдением как контакты 1 и 2 уровня находятся 9 тыс. 299 человек. Из них 1 тыс. 943 человека - в стационарных условиях.
Как сообщили в Минздраве, "С целью полного выявления всех возможных случаев COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям - тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания). В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы - в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости".
В медицинских учреждениях сформирован необходимый коечный фонд. Министерством здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц, в зависимости от складывающейся эпидемической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровня.
При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями.
"Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран", - сообщили в Минздраве.
Главная цель такой работы - вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера