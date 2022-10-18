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Информация о бегстве военнослужащего КГБ за границу не соответствует действительности

Информация о бегстве военнослужащего КГБ за границу не соответствует действительности

Распространяемая отдельными интернет-ресурсами информация о бегстве военнослужащего КГБ за границу не соответствует действительности. Речь может идти о бывшем военнослужащем, уволенном 9 августа 2022 года по дискредитирующим обстоятельствам. Об этом БелТА сообщил официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики БеларусьАндрей Ярош.

Бывший военнослужащий в 2022 году совершил ряд мошеннических действий в отношении граждан, в результате чего завладел денежными средствами на общую сумму свыше $30 тыс. в эквиваленте.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 209 (мошенничество) УК Республики Беларусь.

Желая уклониться от уголовного преследования, он незаконно убыл за пределы Республики Беларусь. В этой связи в установленном порядке объявлен в розыск.

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