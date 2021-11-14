Информация о готовящейся провокации на прорыв границы на 15 ноября появилась в телеграм-каналах беженцев

В телеграм-каналах беженцев, к созданию которых причастны и сами польские структуры,появилась информация о готовящейся провокации на прорыв границы на 15 ноября. Чтобы усмирить боевой дух обездоленных, в соцсетях начали постить фейки про акцию "Вперед до Германии!". Якобы польское правительство доставит к лагерю много автобусов, которые заберут беженцев и доставят прямо до границы с Германией.



Ссылаются на местные СМИ. Запутавшись в собственных фейках, правительство Польшиопасается бунтов на границе. Глава МВДМатиуш Каминьский в своем аккаунте в Twitter призвал беженцевне верить слухам.