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Информация о готовящейся провокации на прорыв границы на 15 ноября появилась в телеграм-каналах беженцев
В телеграм-каналах беженцев, к созданию которых причастны и сами польские структуры,появилась информация о готовящейся провокации на прорыв границы на 15 ноября. Чтобы усмирить боевой дух обездоленных, в соцсетях начали постить фейки про акцию "Вперед до Германии!". Якобы польское правительство доставит к лагерю много автобусов, которые заберут беженцев и доставят прямо до границы с Германией.
Ссылаются на местные СМИ. Запутавшись в собственных фейках, правительство Польшиопасается бунтов на границе. Глава МВДМатиуш Каминьский в своем аккаунте в Twitter призвал беженцевне верить слухам.
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