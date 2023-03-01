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Информация о подрыве российского самолета в Мачулищах оказалась фейком

На видео знаменитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на дежурстве в аэропорту Мачулищи под Минском.

Это тот самый самолет, который стал накануне главным героем очередного фейка от беглых экстремистов о подрыве летательного аппарата. Лайнер как выполнял, так и выполняет свою работу в рамках союзной группировки Беларуси и России, готов при получении команды к взлету в любую минуту.

Выдать желаемое за действительное - по-прежнему лучший способ для беглых получить очередной западный грант.

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