Информация о причастности Белкоммунмаша к ДТП в Кемерове - фейк

В 2011-м, 2012-м, 2013 годах мы осуществили поставку в город Кемерово восьми единиц кузовов трамвайных вагонов модели 601-02. Предусматривалась именно поставка кузовов трамвайных вагонов без трамвайных тележек для последующего использования этих кузовов в рамках модернизации имеющегося подвижного состава непосредственно в регионе кемеровской организации. Мы поставку осуществили в рамках техзадания. Соответственно, монтаж кузовов трамвайных вагонов на трамвайную тележку осуществлялся непосредственно в регионе с проведением последующих пусконаладочных работ и испытаниями и силами местной организации, которая в дальнейшем отвечала, в том числе и за сдачу в эксплуатацию уже модернизированных трамвайных вагонов. По имеющейся информации на сегодняшний день (по тем обрывкам сведений, которые есть в открытых источниках), речь идет о том, что причиной произошедшего является отказ тормозов трамвая, таким обывательским языком. Соответственно, тормоза трамвая (так конструктивно предусмотрено) они не являются неотъемлемой частью трамвайной тележки. Соответственно, мы не участвовали ни в поставках этого узла, ни в его настройке и, скажем так, запуске в работу либо его восстановлении. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что в рамках тех обязательств, которые у нас были, мы все исполнили надлежащим образом. Суть произошедшего, по нашему мнению, мы все-таки должны дождаться выводов экспертов, которые, безусловно, будут в рамках проводимых следственных действий. Со своей стороны наше предприятие готово предоставить всю необходимую информацию для того, чтобы разобраться досконально в причинах произошедшего. Прежде всего для того, чтобы не допускать подобных фактов в будущем, потому что безопасность пассажиров мы ставим как производитель пассажирской техники превыше всего. Я думаю, на примере этого инцидента, прежде всего эксплуатирующие организации также должны сделать соответствующие выводы на тему того, как обслуживать более тщательно подвижной состав, а также как подходить более внимательно к работе с персоналом, который эксплуатирует, который управляет этим подвижным составом.

Александр Казакевич, заместитель гендиректора предприятия "БКМ Холдинг"