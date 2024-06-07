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Информация о причастности Белкоммунмаша к ДТП в Кемерове - фейк
На Белкоммунмаше опровергли информацию, которую активно распространяют оппо-источники якобы о причастности предприятия к смертельному ДТП в Кемерове. Напомним, там 6 июня столкнулись два трамвая. В результате один человек погиб, более 140 пострадали. Некоторые интернет-источники тут же сделали вывод, что причиной аварии стал отказ тормозов у трамвая, произведенного на белорусском предприятии. Это не соответствует действительности. Как рассказали в пресс-службе Белкоммунмаша, в российский регион поставляли исключительно кузова, и это никак не могло спровоцировать ДТП.
В 2011-м, 2012-м, 2013 годах мы осуществили поставку в город Кемерово восьми единиц кузовов трамвайных вагонов модели 601-02. Предусматривалась именно поставка кузовов трамвайных вагонов без трамвайных тележек для последующего использования этих кузовов в рамках модернизации имеющегося подвижного состава непосредственно в регионе кемеровской организации. Мы поставку осуществили в рамках техзадания. Соответственно, монтаж кузовов трамвайных вагонов на трамвайную тележку осуществлялся непосредственно в регионе с проведением последующих пусконаладочных работ и испытаниями и силами местной организации, которая в дальнейшем отвечала, в том числе и за сдачу в эксплуатацию уже модернизированных трамвайных вагонов. По имеющейся информации на сегодняшний день (по тем обрывкам сведений, которые есть в открытых источниках), речь идет о том, что причиной произошедшего является отказ тормозов трамвая, таким обывательским языком. Соответственно, тормоза трамвая (так конструктивно предусмотрено) они не являются неотъемлемой частью трамвайной тележки. Соответственно, мы не участвовали ни в поставках этого узла, ни в его настройке и, скажем так, запуске в работу либо его восстановлении. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что в рамках тех обязательств, которые у нас были, мы все исполнили надлежащим образом. Суть произошедшего, по нашему мнению, мы все-таки должны дождаться выводов экспертов, которые, безусловно, будут в рамках проводимых следственных действий. Со своей стороны наше предприятие готово предоставить всю необходимую информацию для того, чтобы разобраться досконально в причинах произошедшего. Прежде всего для того, чтобы не допускать подобных фактов в будущем, потому что безопасность пассажиров мы ставим как производитель пассажирской техники превыше всего. Я думаю, на примере этого инцидента, прежде всего эксплуатирующие организации также должны сделать соответствующие выводы на тему того, как обслуживать более тщательно подвижной состав, а также как подходить более внимательно к работе с персоналом, который эксплуатирует, который управляет этим подвижным составом.
Информация, не соответствующая действительности, - еще одно доказательство того, как оппозиционные СМИ ищут любой повод, чтобы очернить репутацию белорусов и страны. Не разобравшись в ситуации, они продолжают строчить откровенные фейки. Причины произошедшего, разумеется, установят эксперты. Печально, что некоторые так называемые журналисты делают преждевременные выводы и ради того чтобы нагадить стране, не брезгуют ничем, выдумывая небылицы. Но правда всегда выходит наружу.
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