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Информация о тысячах уволенных милиционеров - ложь

Работа в новых реалиях

О фейках и откровенных вбросах, угрозах в адрес милиционеров, а также о работе милиции в рамках нового КоАП - большой разговор с пресс-секретарем МВД Ольгой Чемодановой смотрите в программе

"Скажинемолчи"

уже в этот четверг на

"Беларусь 1".

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