Информация о якобы готовящейся отправке белорусских войск в Украину и о бунтах в рядах Вооруженных Сил Беларуси - фейк

Очередной фейк касательно белорусских военных распространяют украинские СМИ при поддержке экстремистских ресурсов польских спецслужб. Новый вброс содержит информацию о якобы готовящейся отправке белорусских войск в Украину и о бунтах в рядах Вооруженных сил нашей страны. При этом провокаторы ссылаются на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.



Это является не более чем дезинформацией и очередной попыткой осуществить провокацию. Министерство обороны напоминает: белорусские военнослужащие в специальной военной операции в Украине не участвуют. Для получения полных и достоверных сведений рекомендовано обращаться к официальным источникам информации Республики Беларусь.



