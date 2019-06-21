Информация об изменении расписания транспорта, о выделенных полосах и обновлении автобусного парка

Мы уже много рассказывали о том, как будет организовано движение во время ІІ Европейских игр, какие будут ограничения. Поэтому автомобиль, может быть, лучше сегодня оставить дома и передвигаться в Минске на общественном транспорте.



Кроме привычных маршрутов, вводятся и дополнительные, которые позволяют быть мобильными именно участникам Игр. Всю информацию, связанную с выделенными полосами и с обновлением автобусного парка, собрал Александр Лучонок.



Городской Вал на время ІІ Европейских игр трансформировался в так называемый хаб. Своего рода депо. От этой, по сути, центральной станции участники Игр, судьи и даже журналисты благодаря вот таким бейджам могут перемещаться сразу в пяти направлениях по городу. Все они так или иначе связаны со спортивными объектами.



Маршруты охватывают 12 спортивных площадок, аэропорт и гостиницы. На большом экране указан график движения транспорта - информация в режиме реального времени. Вторая похожая станция как раз в деревне атлетов называется транспортный мол. Здесь уже все встречают гостей, но краткий инструктаж водителей о том, как работает система атлетикбасов и где встречать спортсменов, - требование перед каждым выездом.



Движение транспорта с фирменной символикой только по спецполосам. Задача — доставить спортсменов в нужную точку максимально оперативно. Дедлайн - 30 минут. В каждом автобусе дежурят волонтеры. Они здесь в роли гидов. Языковой барьер атлетам преодолевать не потребуется.



Автобусы туристического типа колесят от Городского Вала и деревни атлетов до аэропорта и гребного канала в Заславле. Вместимость - 47 пассажиров. По сути, этакий загородный вариант с USB-разъемами для зарядки телефонов и кондиционерами. Столичные дороги также обкатывают и брендированные авто. Они работают в качестве службы такси для иностранных гостей.



Что же касается болельщиков и самих минчан? Для них организованы пять специальных экспресс-маршрутов.



В совершенно новом режиме во время соревнований работают и светофоры. Движение на отдельных участках дорог ограничили.



Напомним, в столице разместились и три фан-зоны. Они открыты до поздней ночи, и этот момент тоже детально продуман. Изменилось расписание метро: оно будет ходить до половины пятого утра, наземный транспорт заканчивает работу на полчаса позже.