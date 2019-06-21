3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Информация об изменении расписания транспорта, о выделенных полосах и обновлении автобусного парка
Мы уже много рассказывали о том, как будет организовано движение во время ІІ Европейских игр, какие будут ограничения. Поэтому автомобиль, может быть, лучше сегодня оставить дома и передвигаться в Минске на общественном транспорте.
Кроме привычных маршрутов, вводятся и дополнительные, которые позволяют быть мобильными именно участникам Игр. Всю информацию, связанную с выделенными полосами и с обновлением автобусного парка, собрал Александр Лучонок.
Городской Вал на время ІІ Европейских игр трансформировался в так называемый хаб. Своего рода депо. От этой, по сути, центральной станции участники Игр, судьи и даже журналисты благодаря вот таким бейджам могут перемещаться сразу в пяти направлениях по городу. Все они так или иначе связаны со спортивными объектами.
Маршруты охватывают 12 спортивных площадок, аэропорт и гостиницы. На большом экране указан график движения транспорта - информация в режиме реального времени. Вторая похожая станция как раз в деревне атлетов называется транспортный мол. Здесь уже все встречают гостей, но краткий инструктаж водителей о том, как работает система атлетикбасов и где встречать спортсменов, - требование перед каждым выездом.
Движение транспорта с фирменной символикой только по спецполосам. Задача — доставить спортсменов в нужную точку максимально оперативно. Дедлайн - 30 минут. В каждом автобусе дежурят волонтеры. Они здесь в роли гидов. Языковой барьер атлетам преодолевать не потребуется.
Автобусы туристического типа колесят от Городского Вала и деревни атлетов до аэропорта и гребного канала в Заславле. Вместимость - 47 пассажиров. По сути, этакий загородный вариант с USB-разъемами для зарядки телефонов и кондиционерами. Столичные дороги также обкатывают и брендированные авто. Они работают в качестве службы такси для иностранных гостей.
Что же касается болельщиков и самих минчан? Для них организованы пять специальных экспресс-маршрутов.
В совершенно новом режиме во время соревнований работают и светофоры. Движение на отдельных участках дорог ограничили.
Напомним, в столице разместились и три фан-зоны. Они открыты до поздней ночи, и этот момент тоже детально продуман. Изменилось расписание метро: оно будет ходить до половины пятого утра, наземный транспорт заканчивает работу на полчаса позже.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва