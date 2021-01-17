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Информация от Минздрава на 17 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 924 пациента с COVID-19, выписаны 2 532. С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 225 461 человек с положительным тестом. Выздоровели 209 208 пациентов, умерли 1 582. Всего проведено почти 4 260 000 исследований.

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