Информация от Минздрава на 17 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 924 пациента с COVID-19, выписаны 2 532. С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 225 461 человек с положительным тестом. Выздоровели 209 208 пациентов, умерли 1 582. Всего проведено почти 4 260 000 исследований.