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Информацию о родственниках - участниках Великой Отечественной можно найти за считанные минуты
В Национальном архиве Беларуси сегодня официально запустили общедоступную базу данных о партизанах и подпольщиках, а также интернет-портал "Партизаны Беларуси". Теперь информацию о своих родственниках -участниках Великой Отечественной можно найти за считанные минуты. Доступны их личные данные, принадлежность к партизанскому отряду, награды, а также отсканированные документы - личные листки по учету, наградные листы и характеристики. Проект разработан издательским домом "Беларусь сегодня". Системой умного поиска смогут воспользоваться посетители сайта partizany.by. Программа учитывает разночтения в написании имен и фамилий. На портале уже собраны данные о 35 тысячах партизан. Работа продолжится.
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