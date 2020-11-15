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Информировать - их миссия и призвание. Белорусскому радио 95 лет
Газета без бумаги и расстояний
Если вы подумали, что речь о производстве, то ошиблись лишь отчасти. Массовое производство информации в каждое ухо развернулось еще каких-то 95 лет назад (в масштабах истории, конечно) и быстро стало мейнстримом. А начиналось все приблизительно так (все совпадения случайны): "Увага! Гаворыць Мінск! Радыёстанцыя Саўнаркома БССР пачынае сваю работу на хвалі 1442 метры".
Сегодня мы можем назвать даже точное время выхода в эфир - 18:30. А вот кто стал первым диктором, доподлинно неизвестно — мужчина или женщина. Можем лишь предположить, что при тогдашнем уровне эмансипации это была женщина: советская труженица или представительница культурной элиты вполне могла поприветствовать слушателей даже в Смоленске. Туда сигнал достал.Правда, слышали это сообщение лишь те, у кого имелась соответствующая аппаратура. В Минске на тот момент было около 400 приемников любительских плюс несколько десятков репродукторов в клубах. Вот и считайте. Внедрять новые технологии начали оперативно. При всех усилиях советской власти все же значительная часть населения оставалась неграмотной, так что ликбез решили проводить повсеместно и в устной форме. Каждому колхозу - электроэнергию и радио.
Была и есть в этом романтика. Радио размещали в красном углу и внимали. А в годы Великой Отечественной войны "Советская Беларусь" стала вестником самых трагических и самых радостных новостей. В освобожденный Минск вернулись в 1944. У микрофона герои - фронтовики, голоса Победы.
Курган, Сидельникова. Любимые миллионами голоса эпохи. Профессия диктора подразумевала эрудицию и профессионализм
За 95 лет Дом радио сменил несколько адресов. Первые трансляции шли из помещения по улице Советской. Теперь там кинотеатр.
Затем на несколько лет получил прописку на Университетской - ныне Кирова. Позже вещали с Революционной. А вот суперсовременный студийный комплекс завершили в 1963-м.
Вот так здание на улице Красной выглядит сейчас. Неслучайно зовется домом. Для каждого из героев он стал таковым в свое время.
За 95 лет Белорусское радио заработало авторитет и стало брендом. Неповторимые черты каждой из радиостанций создают общую картину.
Драма у микрофона, концерт или просто беседа - берите с собой. В привычном обиходе канала "Культура" несколько музыкальных коллективов: хор, оркестр.
Даже те, кто, возможно, не собирался потреблять контент в аудиоформате. Музыку хотя бы для фона в автомобиле или дома слушают все. СМИ без возраста и ограничений. Белорусское радио - это целый мир.
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