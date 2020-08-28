Инфраструктура безопасности. Проверяются школьные автобусы и состояние дорог рядом с учреждениями образования

К началу учебного года ГАИ Минска налаживает инфраструктуру, чтобы подъезды к школам были более безопасными. Во Фрунзенском районе появились сужения проезжей части возле пешеходных переходов, а также заборы, чтобы дети переходили дорогу только в разрешенных местах.



Такой проект экспериментальный, ГАИ будет изучать его эффективность. В скором времени "безопасные зоны" установят во многих районах столицы.



