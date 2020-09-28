3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Инфраструктура экотропы в Заводском районе расширяется
К уже существующим пяти велопарковкам добавили еще две. Но уже не металлические, а деревянные. Такой экопаркинг для двухколесного транспорта удачно вписывается в природный ландшафт лесопарковой зоны. Работники Зеленстроя приспособили стволы деревьев под велопарковку для удобства посетителей. Сегодня экотропа протяженностью почти 800 метров одинаково популярна как у пешеходов, так и у велолюбителей. В планах продление экотропы до Минской кольцевой дороги. На склонах появятся спортивно-игровые комплексы и другие объекты туристической инфраструктуры.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов