Инфраструктура экотропы в Заводском районе расширяется

К уже существующим пяти велопарковкам добавили еще две. Но уже не металлические, а деревянные. Такой экопаркинг для двухколесного транспорта удачно вписывается в природный ландшафт лесопарковой зоны. Работники Зеленстроя приспособили стволы деревьев под велопарковку для удобства посетителей. Сегодня экотропа протяженностью почти 800 метров одинаково популярна как у пешеходов, так и у велолюбителей. В планах продление экотропы до Минской кольцевой дороги. На склонах появятся спортивно-игровые комплексы и другие объекты туристической инфраструктуры.



