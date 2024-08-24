Инициатива молодежи и гуманитарная помощь - молодежный форум "Беларусь - Донбасс" завершился

В Ростове-на-Дону завершился молодежный форум "Беларусь - Донбасс". Около сотни участвовавших ребят предлагали свои инициативы.

Так, в честь паралимпийца Алексея Талая прозвучала инициатива возвести монумент в Донецке. Идею поддержали. Была подписана дорожная карта между организациями, состоялся круглый стол. Обсудили, в том числе перспективы взаимодействия.

Также в Донбасс передали гуманитарный груз, в котором были канцелярские товары к школе, средства личной гигиены, пледы, спальные мешки, бинты.