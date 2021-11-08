Инициативы BYPOL и мобилизационный план "Перамога" признаны экстремистскими формированиями

Группы граждан, объединенных интернет-ресурсом "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога", решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием. Как следствие - запрещена деятельность на территории Беларуси. Эту новость разместили сегодня в телеграм-канале ГУБОП. Как сказано в сообщении, действия создателей, руководителей указанного экстремистского формирования, а также его зарегистрированных участников образуют состав преступления по уголовной статье, которая, к слову, предусматривает до 7 лет лишения свободы.



В это же время подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственныхдействий, утверждает ГУБОП - в том числе обыска и дачи правовой оценки каждому подписчику.