Инициативы и делегаты Всебелорусского народного собрания

Те, кто сегодня в операционной спасает жизни, работает у станка или за штурвалом сельскохозяйственной техники, соберутся на предстоящем общенациональном форуме - Всебелорусском народном собрании. Люди самых разных профессий и отраслей, умудренные опытом и совсем молодые специалисты. Все они готовы конструктивно решать проблемы и принимать участие в развитии страны.

Какой будет предстоящая пятилетка - зависит от каждого из нас. Андрей Ястребов об инициативах и делегатах.

Туристы здесь теперь частые гости, рассказывает председатель Добровского сельсовета Владимир Тербов. А все потому, что криницу (в народе ее еще называют "добрая" по названию агрогородка) благоустроили, освятили. Подъехать несложно даже зимой.

17 деревень, свыше полутора тысяч население. Но главное - все для жизни есть.

Три ФАПа, магазины, почта, КБО, школа с детским садом. А еще Дом культуры с идеей по возрождению ремесел. Молодежь после уроков спешит именно сюда.

Хранят все вместе и историю, в том числе в памятниках погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Деревня действительно преобразилась, рассказывает Владимир Тербов. Кстати, он всю жизнь прожил на селе. Главное теперь сохранить достижения.





Внимание к селу - очень правильный вектор, уверен и ректор БГСХА Виталий Великанов. Ежегодно академия поставляет стране до тысячи специалистов - от зоотехников до агрономов. Это они затем стоят у истоков продовольственной безопасности страны. Практикоориентированное образование, причем начиная со школы, (кстати, в прошлом году во многих открылись аграрные классы) - то, что нужно сохранить на предстоящую пятилетку, уверен делегат Всебелорусского народного форума. Идеально, когда будущий специалист и сам от сохи. Но не стоит пренебрегать и другими возможностями.





Всебелорусское народное собрание - уникальная возможность на самом высоком уровне обсудить перспективы развития страны во всех сферах. Спорт среди прочих, особенно среди подрастающего поколения, уверена Александра Урбанович. Методист - делегат на народное вече, победительница многочисленных республиканских и международных соревнований, входила в состав национальной сборной по легкой атлетике. Вернулась в Лиду в родную школу и посвятила себя воспитанию будущих чемпионов.

Коллеги по ДЮСШ поддержали. Ведь представлять на форуме делегат будет фактически каждого из них. Кстати, обсуждают предложения для Всебелорусского народного собрания сейчас чаще обычного. Ведь до главного политического события уже меньше месяца.