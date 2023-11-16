Инициативы и предложения молодежных советов Минска выслушал мэр

Свои предложения и инициативы мэру столицы озвучили представители молодежных советов Минска во время встречи в Национальном детском технопарке. Историческая память, творческие проекты.

Участники обсудили также с Владимиром Кухаревым электоральную кампанию и внесли свои предложения по информированию. Поделились и своими планами по совершенствованию работы молодежных советов, в том числе по совместным проектам между белорусской столицей и российскими регионами. Активисты молодежных советов презентовали также единственный логотип организации.