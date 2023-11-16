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Инициативы и предложения молодежных советов Минска выслушал мэр

Свои предложения и инициативы мэру столицы озвучили представители молодежных советов Минска во время встречи в Национальном детском технопарке. Историческая память, творческие проекты.

Участники обсудили также с Владимиром Кухаревым электоральную кампанию и внесли свои предложения по информированию. Поделились и своими планами по совершенствованию работы молодежных советов, в том числе по совместным проектам между белорусской столицей и российскими регионами. Активисты молодежных советов презентовали также единственный логотип организации.

Молодежные советы действуют при администрациях всех районов города и Мингорсовете депутатов. В активе более 200 человек - это представители сферы образования, экономики, строительства.

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