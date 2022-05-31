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Инклюзивная игровая площадка появилась в Лиозно
В преддверии Дня защиты детей в Лиозно открыли инклюзивную игровую площадку. Проект стал победителем в конкурсе гражданских инициатив. На его реализацию был выделен денежный грант в размере 14 тысяч рублей. За эти средства приобрели качели и карусели, удобные для детей с ограниченными физическими возможностями. Играть здесь будет комфортно даже тем, кто передвигается в коляске.
Александр Цыганков, директор Лиозненского социально-педагогического центра:
Это первая у нас такая площадка в районе. Надо сказать, что в нашем здании расположено сразу три учреждения образования. Поэтому площадка настоящая, яркая, игровая. Для нас очень важное и нужное дело.
Международный день защиты детей 1 июня отмечают о всем мире. В первый день лета ребят в различных уголках страны ожидают праздничные мероприятия и подарки.
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